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NIJE MU BILO LAKO

On će biti adut Zlatka Dalića za Panamu! Vatreni će ovo doživjeti prvi put u karijeri

SP 2026 Alexandria: Tening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/7
Autor
Edi Džindo
21.06.2026.
u 08:00

Ako gledamo što je učinjeno na klupskoj razini, Budimir odskače od svojih konkurenata. U protekle tri sezone je u redovima Osasune zabio nevjerojatnih 55 pogodaka, dospio na prvo mjesto vječne ljestvice strijelaca u povijesti kluba

Gotovo svi nogometaši će vam u javnom govoru reći da im nije žao što je neki drugi suigrač dobio prednost umjesto njih jer je "momčad važnija od svih nas". Međutim, u praksi, rijetko koji igrač se zaista tako osjeća.

Anti Budimiru nakon dvoboja protiv Engleske sigurno nije bilo lako. Ne samo da je Petar Musa dobio priliku ispred njega kao starter u tom dvoboju, već je priliku ispred Budimira dobio i Igor Matanović, koji je s klupe ušao umjesto Muse. I uz to sve, još se upisao i poraz, iako je Musa zabio i opravdao priliku koja mu je dana.

Ako gledamo što je učinjeno na klupskoj razini, Budimir odskače od svojih konkurenata. U protekle tri sezone je u redovima Osasune zabio nevjerojatnih 55 pogodaka, dospio na prvo mjesto vječne ljestvice strijelaca u povijesti kluba te na ljestvicama najboljih strijelaca La Lige stalno kotirao među prva tri do četiri imena, kotirao po brojkama oko imena poput Yamala, Griezmanna, Lewandowskog, Viniciusa...

Sve ovo su reference za startnog napadača Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, a sada bi Budimir, s 34 godine na leđima, konačno mogao dobiti tu priliku. Prvi put u svojoj karijeri!

U dvoboju protiv Paname igrač poput Budimira će nam profilno odgovarati više nego Musa. Budući da se očekuje vrlo nizak blok Paname u Torontu, Musina vrhunska kvaliteta traženja dubine postat će redundantna, dok će Budimirovo gospodarenje kaznenim prostorom biti vrlo važan faktor. Protiv Paname bi nam centaršuti mogli biti jedan od glavnih načina dolaska do šansi. Budimir je i visinom dominantan pored nogometaša Paname, pa će se, poznavajući principe rada u stožeru vatrenih, na tu kartu vrlo vjerojatno igrati. Inače, Hrvatska je po prosjeku 10. najviša reprezentacija SP-a (184,8 cm), a Panama je 34. sa 181,5 centimetara.

Nakon upisanih 38 utakmica za nacionalnu selekciju, te šest upisanih pogodaka (dva u kvalifikacijama za SP, dva u prijateljskim utakmicama te po jedan u kvalifikacijama za EP i u Ligi nacija) vrijeme je da Ante upiše i jedan gol na velikom natjecanju. Karijera njegovog kalibra je to i više nego zaslužila.

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SP 2026 Alexandria: Tening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić Ante Budimir SP 2026.

Komentara 4

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Avatar Gyam
Gyam
09:12 21.06.2026.

Da bi napadač zabijao vezni red mu mora pripremiti šasnu, ni Messi ne može sam bez suigrača a naša repka IGRE NEMA, tromo, sporo, beskrvno, oni iz 98.su igrali brže.

Avatar Samodesno
Samodesno
08:37 21.06.2026.

"Redunantan"...kad si nepismen pa se moraš služiti ovakvim forama.

ZO
Zonasumraka4
08:32 21.06.2026.

Budimir nece zabit gola da igraju dva dana zaredom....

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