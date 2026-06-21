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VRATILI SE

Kultni klub izborio povratak u LaLigu nakon osam godina čekanja

Screenshot/X
VL
Autor
Hina
21.06.2026.
u 00:05

U polufinalu je Almeria bila bolja od Castellona, a Malaga od Las Palmasa, dok je prvi finalni ogled kvalifikacija, kada je Malaga bila domaćin, završio bez pogodaka

Nogometaši Malage izborili su povratak u La Ligu, elitni razred španjolskog nogometa, nakon što su s ukupnih 2-1 svladali Almeriju u finalu dodatnih kvalifikacija.

U polufinalu je Almeria bila bolja od Castellona, a Malaga od Las Palmasa, dok je prvi finalni ogled kvalifikacija, kada je Malaga bila domaćin, završio bez pogodaka. U uzvratu je ove nedjelje Malaga kao gost pobijedila 2-1.

Dvoboj je odlučen u drugom poluvremenu kada su i postignuti svi pogoci. Malaga je povela 2-0 nakon golova Chupe u 65. i Larrubije u 71. minuti. Sve što je Almeria uspjela napraviti do kraja jest smanjenje na 1-2 u 76. minuti golom Lea Baptistaa, ali je Malaga do kraja zadržala gol prednosti vrijedan povratka u La Ligu.

La Ligu su napustili Mallorca, Girona i Oviedo, dok su direktno u elitni razred ušli Racing Santander i Deportivo iz La Corune, kao dvije najbolje momčadi druge lige.

Ključne riječi
povratak La Liga Malaga

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