VIDEO Bizarna scena sa SP-a zapalila društvene mreže, mnogi se pitaju kako je ovo moguće

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu u susretu između Paragvaja i Turske (1:0) zabilježena je neobična scena koja je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama.
U jednom od duela i naguravanja na terenu, sudac Ivan Barton na trenutak je izgubio svoj ručni sat. U toj gužvi reagirao je paragvajski nogometaš Matias Galarza, koji je podigao sat, stavio ga na svoj zglob i s njim nastavio ga nositi.
Neobičan prizor izazvao je čuđenje i brzo se proširio društvenim mrežama, a sve se odvilo u tijeku igre, prije nego što je incident potpuno razriješen. Sat je potom vraćen sucu, a utakmica je nastavljena.
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