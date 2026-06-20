VIDEO Sramota uoči finala doigravanja u Španjolskoj: Kamenovan stadion kultnog kluba

Malaga i Almeria danas igraju finale doigravanja za ulazak u prvi rang španjolskog nogometa, La Ligu. Trebala je ova utakmica biti praznik nogometa za navijače oba kluba, ali susret je i prije samog početka obilježio ogromni incident ispred stadiona. Oko 20 sati, navijači Almerije kamenovali su autobus s igračima gostujućeg kluba po dolasku na stadion.

Na autobusu je razbijeno nekoliko prozora, a posvuda je letjelo staklo. Zanimljivo je kako je do incidenta došlo iako su gradske vlasti obećale pojačanu sigurnost, no to nisu ispunili. Zbog napada i procjena sigurnosti, cijela delegacija Malage (igrači, stručni stožer i članovi Uprave) ostali su zarobljeni u uništenom autobusu čak 51 minutu.

Las aficiones de Málaga y Almería se han enfrentado en la previa y la policía ha tenido que cargar



📹 @malagahoydxt pic.twitter.com/rLjwd3oPxF — BeSoccer (@besoccer_ES) June 20, 2026

Malaga je zbog napada koji je uzrokovao i stres kod momčadi zatražila odgodu početka pa je tako susret počeo u 21:30 umjesto u predviđenih 21 sat. Pobjednik ove utakmice plasirat će se u La Ligu sljedeće sezone. Malaga u prvom rangu nije igrala još od sezone 2017./18, a Almeria od sezone 2023./24.

Finale doigravanja igra se na dvije utakmice, a prvi susret u Malagi završio je bez pogodaka.