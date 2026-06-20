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TEŠKI INCIDENT

VIDEO Sramota uoči finala doigravanja u Španjolskoj: Kamenovan stadion kultnog kluba

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
20.06.2026.
u 21:38

Malaga je zbog napada koji je uzrokovao i stres kod momčadi zatražila odgodu početka pa je tako susret počeo u 21:30 umjesto u predviđenih 21 sat.

Malaga i Almeria danas igraju finale doigravanja za ulazak u prvi rang španjolskog nogometa, La Ligu. Trebala je ova utakmica biti praznik nogometa za navijače oba kluba, ali susret je i prije samog početka obilježio ogromni incident ispred stadiona. Oko 20 sati, navijači Almerije kamenovali su autobus s igračima gostujućeg kluba po dolasku na stadion.

Na autobusu je razbijeno nekoliko prozora, a posvuda je letjelo staklo. Zanimljivo je kako je do incidenta došlo iako su gradske vlasti obećale pojačanu sigurnost, no to nisu ispunili. Zbog napada i procjena sigurnosti, cijela delegacija Malage (igrači, stručni stožer i članovi Uprave) ostali su zarobljeni u uništenom autobusu čak 51 minutu.

Malaga je zbog napada koji je uzrokovao i stres kod momčadi zatražila odgodu početka pa je tako susret počeo u 21:30 umjesto u predviđenih 21 sat. Pobjednik ove utakmice plasirat će se u La Ligu sljedeće sezone. Malaga u prvom rangu nije igrala još od sezone 2017./18, a Almeria od sezone 2023./24.

Finale doigravanja igra se na dvije utakmice, a prvi susret u Malagi završio je bez pogodaka.
Ključne riječi
kaos incident kamenovanje autobus Almeria Malaga

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