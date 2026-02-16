Naši Portali
Ekonomist po struci

Hajduk imenovao novog člana Uprave. Ima veliko iskustvo iza sebe

Autor
Karlo Ledinski
16.02.2026.
u 15:42

Kako je prošli tjedan i najavio predsjednik Hajduka Ivan Bilić, Hajduk je imenovao novog člana Uprave. Odlukom Nadzornog odbora, novi član Uprave službeno postaje dr.sc. Zlatko Žuro.

Njegov će djelokrug poslova biti financije, ljudski potencijali, pravni poslovi i korporativno upravljanje. Zlatko Žuro rođen je u Splitu, gdje je i diplomirao te magistrirao na Ekonomskom fakultetu, dok je titulu doktora znanosti iz područja organizacije i menadžmenta stekao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Na mjesto člana Uprave dolazi iz Financijske agencije s pozicije direktora Sektora financijskog i strateškog upravljanja, na kojoj je gotovo 12 godina bio odgovoran za financije, strategiju, kontroling, riznicu, upravljanje rizicima i sustave kvalitete. Prethodno je gotovo 10 godina proveo u Brodosplitu, gdje je prošao razvojni put od pripravnika do direktora Sektora financija i računovodstva.

Uz bogato menadžersko iskustvo u velikim sustavima, Hajduk navodi i da Žuro posjeduje značajno iskustvo rada u nadzornim te revizijskim odborima, uključujući uloge u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i SKDD-CCP Smart Clear.

- Izuzetna mi je čast postati dijelom Hajduka. Svjestan sam što Klub znači njegovim navijačima, stoga je preuzeti ulogu u njegovu vođenju za mene ogromna obveza i odgovornost. Nevjerojatna sinergija Kluba i navijača garancija je trajnog opstanka ove žive institucije, ali cilj ne može biti samo opstanak, nego je sada potrebno ispisati nove stranice sportskih uspjeha, što za Hajduk znači pobjede i trofeje", rekao je Žuro i dodao:

- Ne želimo samo funkcionirati, želimo biti najbolji. Klub posjeduje nevjerojatan potencijal. Moja uloga u vođenju kluba fokusirat će se na unaprjeđenje sustava upravljanja na svim razinama i osnaživanje financijske discipline. Cilj mi je Hajduk podići na nivo najbolje prakse u funkcioniranju sportskih klubova, odnosno izgraditi klub koji je na svakoj razini spreman za najveće sportske uspjehe, onakve kakve naši navijači s pravom očekuju.
