Večernjakova Stativa

Mađarska metla ne jamči nikakvo poboljšanje u Osijeku, otkrit ćemo vam i zašto

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
16.02.2026.
u 16:00

Navijači već nekoliko mjeseci traže smjenu uprave. To se sada i dogodilo. Na upravljačke funkcije došle su dvije dame. Ne znamo kakve će poteze povući, no sigurno je da Sopić ne može mirno spavati

Večernjakovi novinari Željko Janković i Robert Junaci u današnjoj su emisiji Stativa komentirali aktualna zbivanja u hrvatskom nogometu, s naglaskom na opsadno stanje u Osijeku. Otišli su predsjednik Ferenc Sakalj i direktor Vlado Čohar. Najavljuje se otkaz i treneru Željku Sopiću…

- Ne bi me čudilo. Osijek je zapao u duboke probleme, ne samo zbog poraza od Hajduka. To traje već duže. Navijači već nekoliko mjeseci traže smjenu uprave. To se sada i dogodilo. Na upravljačke funkcije došle su dvije dame. Ne znamo kakve će poteze povući, no sigurno je da Sopić ne može mirno spavati - počeo je Junaci. 

Rezmirajući ključna događanja zadnjih mjeseci u Osijeku, ostaje dojam da Mađare nogomet najmanje zanima?

- Vrlo vjerojatno. Njihov cilj bila je izgradnja stadiona i povrat novca kroz takve projekte. Oni jesu uložili novac u momčad, a sada je toga sve manje. Kako smo imali priliku pratiti zadnjih dana, tri mjeseca igrači nisu dobili plaću. To jako puno utječe na momčad...
Na zadnjem je sastanku u Budimpešti, navodno, najavljeno da će se svi dugovi podmiriti. Ali tko god dođe na trenersku poziciju, sigurno neće biti lako transformirati momčad iz ovog stanja. 

- To nikada nije lako. Iako, kako kažu, nova metla bolje mete. No, očito je da ovoj momčadi treba šok-terapija i možda upali. Naravno, nije lako Sopiću. Imaju sada težak ispit protiv Lokomotive. Osijek je u teškoj situaciju i očekuje ih grčevita i teška borba za ostanak, koliko god oni najavljivali nešto drugo.
Ključne riječi
Osijek Robert Junaci Željko Janković Stativa

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
16:12 16.02.2026.

Na Areni neka igraju NK Elektra i NK Vodovod. Makar neka korist.

MU
mungosi
16:02 16.02.2026.

U tom klubu je sve toliko loše da ne vrijedi ni raditi analize.

