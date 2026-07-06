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TEŠKE RIJEČI

Veliki Ronaldo sasuo paljbu po najvećoj brazilskoj zvijezdi: 'Nikada se nije stvarno nametnuo'

Emilia Romagna Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 16:53

Legendarni napadač također smatra da je jedan igrač Brazila trebao dobiti više prilika, također ne razumije zašto jedan napadač uopće nije bio pozvan

Reprezentacija Brazila ispala je u osmini finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i  Meksiku te definitvno neće doći do šestog naslova svjetskog prvaka. Bolja je s 2:1 bila Norveška za koju je dvostruki strijelac bio Erling Haaland, dok je za Brazil zabio Neymar. Iako nisu spadali u prvi krug favorita na ovom prvenstvu, u Brazilu svejedno vlada veliko razočarenje zbog ranog ispadanja.

Jedan od najvećih kritičara Selecaa bio je veliki Ronaldo, treći najbolji strijelac u povijesti reprezentacije sa 62 pogotka u 77 nastupa. Posebno je oštar bio prema najvećoj zvijezdi ove generacije Brazila, Vinicusu Junioru.

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- Svi znamo koliko je Vinicius talentiran, ali ovo za njega nije bilo dobro Svjetsko prvenstvo. Nikada nije izgledao kao igrač kojeg smo gledali kako dominira u klupskom nogometu. Kada je Brazil trebao svoje najveće zvijezde, on se nikada nije stvarno nametnuo na turniru - rekao je o igraču madridskog Reala.

Ni izbornik Carlo Ancelotti nije prošao bez kritika od svog bivšeg igrača: "Moram biti iskren. Mislim da ovo ispadanje počinje od odluka s klupe. Carlo Ancelotti jedan je od najboljih trenera u povijesti nogometa, ali večeras je napravio previše pogrešaka" - rekao je Ronaldo.

Legendarni napadač također smatra da je jedan igrač Brazila trebao dobiti više prilika, također ne razumije zašto jedan napadač uopće nije bio pozvan:

- I dalje ne razumijem zašto João Pedro nije bio dio ove momčadi. Imao je iznimnu sezonu, u formi je, a Brazilu je trebao napadač koji može ponuditi nešto drukčije. Pogledajte Endricka. Svaki put kada je ulazio na ovom turniru, donosio je energiju, agresivnost i nepredvidivost. Ipak, veći dio Svjetskog prvenstva proveo je na klupi. To ne razumijem.
Ključne riječi
SP 2026. Vinicius Junior brazilska nogometna reprezentacija Ronaldo

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