Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
Poslušaj
Prijavi grešku
Crtica iz Maksimira

VIDEO 'Daliću, vidio sam te na televiziji, a gdje je Modrić!?'

Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
Autor
Željko Janković
06.10.2025.
u 19:26

Na pomoćnom terenu s ostatkom momčadi nisu trenirali Joško Gvardiol, koji je ostao u Dinamovoj teretani, te Luka Modrić koji je sličan trening odradio u hotelu

Hrvatska nogometna reprezentacija danas je od 18 sati odradila trening u Maksimiru. Na pomoćnom terenu danas s ostatkom momčadi nisu trenirali Joško Gvardiol, koji je ostao u Dinamovoj teretani, te Luka Modrić koji je sličan trening odradio u hotelu.

Kako nas je izvijestio Tomislav Pacak, glasnogovornik HNS-a, s našim jakim karikama sve je u najboljem redu. Normalan je to protokol s obzirom na to da su Modrić i Gvardiol jučer imali utakmicu i potrebno ih je malo odmoriti.

Prije treninga, Zlatko Dalić naletio je na skupinu najmlađih polaznika Dinamove nogometne akademije. Čim su ga ugledali, klinci su mu potrčali u zagrljaj, a jedan je ushićeno povikao: 'Daliću, vidio sam te na televiziji! A gdje je Modrić!?' 
Dalića su klinci posebno razveselili, razvukao je osmjeh i uzvratio zagrljaj...

Nešto ozbiljnije bilo je na kratkom druženju naših hodometaša s reprezentativcima. Gospoda u najboljim godinama su se fotografirala s našim reprezentativcima. Ideja je bila da organiziraju utakmicu u hodometu s roditeljima naših reprezentativaca, no za sada je taj plan odgođen. Trening naše reprezentacije odgledao je i dobro raspoloženi Marijan Kustić, predsjednik HNS-a!
Ključne riječi
Hrvatska Reprezentacija zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još