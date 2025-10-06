VIDEO 'Daliću, vidio sam te na televiziji, a gdje je Modrić!?'

Hrvatska nogometna reprezentacija danas je od 18 sati odradila trening u Maksimiru. Na pomoćnom terenu danas s ostatkom momčadi nisu trenirali Joško Gvardiol, koji je ostao u Dinamovoj teretani, te Luka Modrić koji je sličan trening odradio u hotelu.

Kako nas je izvijestio Tomislav Pacak, glasnogovornik HNS-a, s našim jakim karikama sve je u najboljem redu. Normalan je to protokol s obzirom na to da su Modrić i Gvardiol jučer imali utakmicu i potrebno ih je malo odmoriti.

Prije treninga, Zlatko Dalić naletio je na skupinu najmlađih polaznika Dinamove nogometne akademije. Čim su ga ugledali, klinci su mu potrčali u zagrljaj, a jedan je ushićeno povikao: 'Daliću, vidio sam te na televiziji! A gdje je Modrić!?'

Dalića su klinci posebno razveselili, razvukao je osmjeh i uzvratio zagrljaj...

Nešto ozbiljnije bilo je na kratkom druženju naših hodometaša s reprezentativcima. Gospoda u najboljim godinama su se fotografirala s našim reprezentativcima. Ideja je bila da organiziraju utakmicu u hodometu s roditeljima naših reprezentativaca, no za sada je taj plan odgođen. Trening naše reprezentacije odgledao je i dobro raspoloženi Marijan Kustić, predsjednik HNS-a!