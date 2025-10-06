Naši Portali
Izašle nevjerojatne Modrićeve brojke, je li moguće da je baš toliko nadmoćan u Serie A?
VL
Autor
Vecernji.hr
06.10.2025.
u 16:01

Luka je u prvih šest kola imao 68 progresivnih akcija (potezi kojima se lopta učinkovito prenosi prema naprijed, bilo dodavanjem ili vođenjem lopte), a prvi do njega ima čak 13 manje, Nicolo Barella iz Intera

Luka Modrić (40) sjajno je odigrao za Milan u derbiju protiv Juventusa (0:0) u šestom kolu Serie A. To je drugi derbi zaredom da je briljirao za rossonere, nakon što ih je u prošlom kolu vodio do pobjede nad aktualnim prvakom Napolijem (2:1).

Milan sada nije pobijedio, ali Modrić je savršenim dodavanjima pružio igračima dvije najbolje prilike za gol. Ipak, Christian Pulišić je u 54. minuti promašio penal, a u zadnjoj minuti Rafael Leao nije iskoristio to što ga je Modrić perfektnim pasom gurnuo samog pred golmana. Prema većini talijanskih medija Modrić je bio najbolji igrač derbija.

Modrić je očarao talijansku nogometnu javnost vještinom, ali i brojkama. One pokazuju da je i po tim egzaktnim kriterijima najbolji. Recentne statistike pokazuju da je Modrić daleko najbolji veznjak Serie A po broju progresivnih akcija. Pod tim se podrazumijevaju potezi kojima se lopta učinkovito prenosi prema naprijed, bilo dodavanjem ili vođenjem lopte. Nevjerojatno izgleda da je Modrić s 40 godina s čak 13 progresivnih akcija ispred prvog pratitelja, a među pet najboljih je još jedan Hrvat, Mario Pašalić.

Pet najboljih veznjaka Serie A po broju progresivnih akcija: 
68 – Luka Modrić (Milan, 40 godina)
55 – Nicolò Barella (Inter, 28)
53 – Marten de Roon (Atalanta, 34)
46 – Mario Pašalić (Atalanta, 30)
46 – Manuel Locatelli (Juventus, 27)

Ključne riječi
Serie A AC Milan Luka Modrić

