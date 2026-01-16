Naši Portali
'VRAĆA SE FRUSTRACIJA'

Lovren: Jesmo li s političke strane morali izgubiti finale SP-a? Možda su to teorije zavjere

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018.
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.01.2026.
u 10:05

Branič grčkog PAOK-a morao se nevoljko prisjetiti i finala Svjetskog prvenstva koje je igrao s Hrvatskom protiv Francuske 2018. godine. Hrvatska je to finale izgubila 2:4 i na kraju je osvojla povijesnu srebrnu medalju

Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren gostovao je u emisiji "Druga strana medalje", koja se prikazuje na programu MAXSporta. Branič grčkog PAOK-a morao se nevoljko prisjetiti i finala Svjetskog prvenstva koje je igrao s Hrvatskom protiv Francuske 2018. godine. Hrvatska je to finale izgubila 2:4 i na kraju je osvojla povijesnu srebrnu medalju.

- Nikad nisam pogledao tu utakmicu, jesam sažetke i golove jer mi je izašlo na YouTubeu. Uvijek ću se ljutiti na neke stvari, taj prekršaj na Griezmannu jer nije postojao. Pa taj penal... Zato i ne želim gledati. Jednostavno, opet bi se vratila ta sjećanja, frustracija, ljutnja - izjavio je Lovren.

- Nažalost, je li to s političke strane, je li moralo biti tako? Ne znam. Možda su to opet teorije zavjere, pa će mi opet govoriti 'Evo ga, opet on priča'. OK, izgubili smo, što je, tu je. Tko zna što bi bilo da smo osvojili zlato.

Lovren s Hrvatskom ima i svjetsku broncu sa Svjetskog prvenstva održanog u Kataru 2022. godine. U klupskoj karijeri osvojio je titule državnih prvaka s Dinamom, Liverpoolom, s kojim je bio i osvajač Lige prvaka, te ruskim Zenitom.

Iznenada preminuo poznati splitski sportaš i trener: 'Otišao je najbolji od najboljih'
SP 2018. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dejan Lovren

