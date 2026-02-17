Naši Portali
SPREMNI ZA SLUČAJ NAPADA

Europska zemlja zaprijetila odmazdom: 'Donijet ćemo rat u Rusiju. Točno znamo što treba učiniti'

FILE PHOTO: British and U.S. paratroopers attend Swift Response military exercise near Nurmsi
Foto: INTS KALNINS/REUTERS
1/6
Autor
Dora Taslak
17.02.2026.
u 08:21

Kako je estonski ministar vanjskih poslova naveo, baltičke države masovno su povećale troškove obrane i više su nego sposobne odbiti Rusiju

Rat u Ukrajini traje već gotovo četiri godine, a brojni europski čelnici i vojni dužnosnici višekratno su upozoravali na potencijalnu prijetnju koju Rusija predstavlja za sigurnost cijele Europe te kako bi se rat mogao proširiti dalje na kontinent. Mnogi su zemlje zbog toga isticale kako treba ulagati u obranu te naoružanje. Ima onih koji su prijetnje shvatili ozbiljno te se krenuli pripremati na najgore. Tu je posebice riječ o zemljama koje čine istočno krilo NATO-a.

S obzirom na to da ubrzava ulaganja i razvoje svoje sposobnosti, Estonija je, primjerice, sigurna kako se može obraniti, ali i uzvratiti. Margus Tsahkna, estonski ministar vanjskih poslova, zaprijetio je Rusiji da će NATO izvesti udare duboko unutar njezina teritorija ako ona napadne baltičke države. Naime, rekao je da će baltičke države – Estonija, Latvija i Litva – odbiti svakog napadača, a zatim napraviti razoran protunapad.

– Donijet ćemo rat u Rusiju i udariti duboko unutar Rusije. Točno znamo što treba učiniti. Zato sada ubrzavamo ulaganja i razvijamo naše sposobnosti… Zato ulažemo 5 posto BDP-a u obranu u našoj regiji – kazao je estonski ministar za The Telegraph.

Kako je Tsahkna naveo, baltičke države masovno su povećale troškove obrane i više su nego sposobne odbiti Rusiju. – Planovi iz prošlosti bili su samo: "Ako Rusija dođe, onda će NATO na kraju pobijediti." U tom slučaju ne bi ostalo nijednog Estonca. Dakle, nas takvi planovi ne zanimaju. Ovo je naš plan jer drugog plana nema. Ne možemo dopustiti da Rusija uđe u baltičke države i tek onda se boriti protiv nje, naveo je. 
Komentara 4

Pogledaj Sve
PS
Proda san rvacku
08:27 17.02.2026.

Kao 1. teško da se estonija može smatrati silom, a kao 2. , kad je god netko pokušao donijeti rat u Rusiju odnio je blagorečeno gaće na štapu, i kao 3. očito ima puno tih koji iz te povijesti nikad niš ne nauče

Avatar octopuss
octopuss
08:41 17.02.2026.

Četvrtina ruske vojske u UA je više nego ukupno vojnika u sve tri baltičke čivave... Ali im se mora priznati da glasno laju.

Avatar Purgerdragovoljac
Purgerdragovoljac
08:39 17.02.2026.

Istina je da Adolfu Putinu ne treba vjerovati i da treba biti spreman na sve opcije, ali vjerujem da su i Rusi svjesni činjenice kako već pune četiri godine ne mogu poraziti Ukrajinu, pa bi ih dodatni front istovremeno, gdje god on bio, samo još više unazadio.

