Europska zemlja zaprijetila odmazdom: 'Donijet ćemo rat u Rusiju. Točno znamo što treba učiniti'

Rat u Ukrajini traje već gotovo četiri godine, a brojni europski čelnici i vojni dužnosnici višekratno su upozoravali na potencijalnu prijetnju koju Rusija predstavlja za sigurnost cijele Europe te kako bi se rat mogao proširiti dalje na kontinent. Mnogi su zemlje zbog toga isticale kako treba ulagati u obranu te naoružanje. Ima onih koji su prijetnje shvatili ozbiljno te se krenuli pripremati na najgore. Tu je posebice riječ o zemljama koje čine istočno krilo NATO-a.

S obzirom na to da ubrzava ulaganja i razvoje svoje sposobnosti, Estonija je, primjerice, sigurna kako se može obraniti, ali i uzvratiti. Margus Tsahkna, estonski ministar vanjskih poslova, zaprijetio je Rusiji da će NATO izvesti udare duboko unutar njezina teritorija ako ona napadne baltičke države. Naime, rekao je da će baltičke države – Estonija, Latvija i Litva – odbiti svakog napadača, a zatim napraviti razoran protunapad.

– Donijet ćemo rat u Rusiju i udariti duboko unutar Rusije. Točno znamo što treba učiniti. Zato sada ubrzavamo ulaganja i razvijamo naše sposobnosti… Zato ulažemo 5 posto BDP-a u obranu u našoj regiji – kazao je estonski ministar za The Telegraph.

Kako je Tsahkna naveo, baltičke države masovno su povećale troškove obrane i više su nego sposobne odbiti Rusiju. – Planovi iz prošlosti bili su samo: "Ako Rusija dođe, onda će NATO na kraju pobijediti." U tom slučaju ne bi ostalo nijednog Estonca. Dakle, nas takvi planovi ne zanimaju. Ovo je naš plan jer drugog plana nema. Ne možemo dopustiti da Rusija uđe u baltičke države i tek onda se boriti protiv nje, naveo je.