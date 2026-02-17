Amerikanci gomilaju vojnu silu blizu Irana: 'Ono što vidimo nije samo priprema za udar'

BBC Verify potvrdio je lokaciju američkog nosača aviona USS Abraham Lincoln u blizini Irana pomoću satelitskih snimki, dok Washington nastavlja vršiti pritisak na tu zemlju zbog njezina vojnog programa i nedavnog smrtonosnog obračuna s prosvjednicima. Američki i iranski dužnosnici trebali bi se sastati u Švicarskoj u utorak na drugom krugu pregovora. Iran kaže da će se sastanak fokusirati na njegov nuklearni program i moguće ukidanje ekonomskih sankcija koje je nametnuo SAD. Washington je ranije naznačio da želi razgovarati i o drugim pitanjima.

Abraham Lincoln, koji predvodi udarnu grupu s tri razarača s navođenim raketama, nosi 90 zrakoplova uključujući lovce F-35 i ima 5680 članova posade, navodno je raspoređen u regiju Perzijskog zaljeva krajem siječnja, ali do sada nije bio vidljiv na satelitskim snimkama. Sada je lociran uz obalu Omana, oko 700 km od Irana. SAD je također navodno poslao USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, na Bliski istok, koji bi mogao stići u regiju u sljedeća tri tjedna. Dolazak Abraham Lincolna pridodaje onome što znamo o trenutnom američkom vojnom pojačanju na Bliskom istoku u proteklih nekoliko tjedana, gdje je BBC Verify pratio povećanje broja američkih razarača, borbenih brodova i borbenih zrakoplova u regiji.

Javno dostupne snimke s europskih satelita Sentinel-2 pokazuju Abraham Lincoln u Arapskom moru, oko 240 km od obale Omana. Nije bio vidljiv otkako je navodno ušao u regiju u siječnju, ali je plovio otvorenim morem gdje je satelitska pokrivenost ograničena. Vojni resursi na kopnu vidljiviji su i češće se bilježe satelitima. To znači da smo sada pratili 12 američkih brodova na Bliskom istoku putem satelitskih snimaka: Abraham Lincoln, nosač aviona klase Nimitz na nuklearni pogon, koji zajedno s tri razarača klase Arleigh Burke čini udarnu grupu nosača; plus dva razarača sposobna za izvođenje dalekometnih raketnih udara i tri specijalizirana broda za borbu blizu obale koji se trenutno nalaze u pomorskoj bazi Bahrein u Zaljevu.

Dva druga razarača viđena su u istočnom Sredozemlju blizu američke baze Souda Bay, a još jedan u Crvenom moru. BBC također prati kretanje američkih zrakoplova u regiji, gdje su primijetili povećanje broja lovaca F-15 i EA-18 stacioniranih na vojnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu, te povećanje američkih transportnih zrakoplova, zrakoplova za dopunu goriva i komunikacijskih zrakoplova koji se kreću prema Bliskom istoku iz SAD-a i Europe.

Središnje zapovjedništvo SAD-a objavilo je slike Abraham Lincolna okruženog razaračima, borbenim zrakoplovima, zrakoplovima za nadzor i obalnom stražom u Arapskom moru 6. veljače, u očitom pokazivanju vojne moći, na što je Iran odgovorio vlastitim pokazivanjem sile. U ponedjeljak je Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) pokrenuo pomorsku vježbu u Hormuškom tjesnacu, smještenom u Zaljevu između Omana i Irana. Vježbu je nadgledao zapovjednik IRGC-a general-major Mohammad Pakpour koji je pregledao brodove u luci prije nego što su rakete lansirane s broda, izvijestila je novinska agencija Tasnim povezana s IRGC-om.

Tjesnac se smatra jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih putova i ključnom točkom za tranzit nafte. Oko petine svjetske nafte i plina prolazi kroz Tjesnac, uključujući s otoka Kharg, glavnog iranskog terminala za izvoz nafte. Pakpour je viđen kako helikopterom prelijeće otok u izvješću koje prikazuje najnovije iranske vojne manevre.

Stručnjak za vojnu obavještajnu službu Justin Crump rekao je za BBC Verify da trenutne američke vojne pripreme na Bliskom istoku pokazuju „veću dubinu i održivost“ od manevra prije zauzimanja bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolása Madura u siječnju ili operacije provedbe zračnih udara na iranske nuklearne objekte prošlog lipnja. Sve tri operacije uključuju udarnu grupu nosača i nekoliko razarača koji djeluju neovisno. Međutim, SAD je rasporedio svoje snage u Venezueli i Iranu prošle godine pod prilično različitim okolnostima. SAD je rasporedio Gerald R. Ford u Karibe prije udara na Venezuelu iako je koristio manje zrakoplova jer je mogao lako slati lovce iz okolnih američkih baza na kopnu ili iz baze u Portoriku.

Također je rasporedio amfibijske jurišne brodove u Karibima, koji se mogu koristiti kao platforme za helikopterske operacije, što se vidjelo pri zarobljavanju Madura. No venezuelska vojska općenito se smatra manje sposobnom za obranu ili uzvraćanje udara SAD-u. Kada je SAD napao Iran prošle godine u operaciji Midnight Hammer, koja je ciljala iranske nuklearne objekte, napadao je zemlju s puno moćnijom vojskom od venezuelske. Iranska vojska sposobna je pogoditi američke baze diljem Bliskog istoka. Tijekom Midnight Hammer SAD je imao dvije udarne grupe nosača aviona u regiji, pet razarača raspoređenih u Sredozemnom i Crvenom moru te tri borbena broda u Zaljevu. Također je premjestio eskadrile lovaca i zrakoplova za dopunu goriva iz SAD-a u Europu, ali letovi stealth bombardera B-2 koji su pogodili nuklearne lokacije Fordo, Isfahan i Natanz poletjeli su iz američkih baza u Missouriju.

Crump, izvršni direktor tvrtke za rizik i obavještajne analize Sibylline, rekao je da bi nagomilavanje američkih ratnih brodova i zrakoplova, zajedno s osam postojećih zračnih baza u regiji, omogućilo „prilično intenzivnu i održivu stopu udara“ od oko 800 letova dnevno, s ciljem da iranski odgovori budu „neefikasni“. - Ono što vidimo nije samo priprema za udare, već šira odvraćajuća rasporedba sposobna za povećavanje ili smanjivanje. To znači da ima veću dubinu i održivost od snaga raspoređenih za Venezuelu ili Midnight Hammer prošle godine. Dizajnirana je za održavanje sukoba i suprotstavljanje svim mogućim odgovorima protiv američkih snaga u regiji i, naravno, Izraela - rekao je.