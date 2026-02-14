Naši Portali
ZAHTJEVAN IZAZOV

Tudor ima puno iskustva s 'gašenjem vatre', to je upravo ono što Tottenhamu treba

FILE PHOTO: Serie A - Lazio v Juventus
ALBERTO LINGRIA/REUTERS
Autor
Edi Džindo
14.02.2026.
u 13:46

Tudor je na ovakve izazove već naviknuo. Od svojih 12 trenerskih klupskih mandata, Tudor je sedam puta preuzimao klubove tijekom drugog dijela sezone, a praktički je u svih tih sedam situacija imao zadatak izvlačiti momčadi iz krize

Pred već sada zavidnom trenerskom karijerom hrvatskog trenera Igora Tudora je novo zanimljivo poglavlje. Nakon što je zbog iznimno slabih rezultata otkaz u Tottenhamu dobio danski stručnjak Thomas Frank, Tudor će ga naslijediti potpisavši kratkoročni ugovor do kraja ove sezone.

Nije ovo prvi put u Tudorovoj karijeri da je negdje došao 'gasiti vatru'. Dolazak u Tottenham nakon što je momčad upisala samo dvije ligaške pobjede u posljednjih 11 utakmica, te u situaciji pri kojoj je klub 12 kola prije kraja na samo pet bodova od zone ispadanja predstavljalo bi velik izazov za svakog trenera.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Tudor je na ovakve izazove već naviknuo. Od svojih 12 trenerskih klupskih mandata, Tudor je sedam puta preuzimao klubove tijekom drugog dijela sezone, a praktički je u svih tih sedam situacija imao zadatak izvlačiti momčadi iz krize.

Nisu Tudoru strane ni borbe za ostanak, dvaput je u proljetnim mjesecima dolazio spašavati Udinese od ispadanja iz Serie A te oba puta u tome uspijevao.

Ono što, međutim, situaciju u Tottenhamu čini još dodatno izazovnom je situacija s ozljedama unutar momčadi. Splitski strateg u početku svojeg mandata neće moći računati na čak 11 važnih prvotimaca (Odobert, Maddison, Bentancur, Kuluševski, Richarlison, Kudus, Porro, Bergvall, Udogie, Danso, Davies).

Uzevši da je izrazito poznat kao trener koji vrlo brzo rezultatski stabilizira momčadi, u ovakvoj situaciji je idealan izbor za Tottenham. S druge strane, bit će zanimljivo kako će ovaj kadar prilagoditi svojoj omiljenoj 3-5-2 formaciji, budući da Spursi godinama igraju u formaciji s četiri igrača u zadnjoj liniji.

