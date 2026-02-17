Naši Portali
NE ID IM

Slovenci u očaju, mnogi ne pamte ovako nešto: 'Ovo nije katastrofa nego sprovod'

17.02.2026.
u 10:24

"Slovenski skijaši najgori u 50 godina. Katastrofa? Ne. Sprovod!", naslov je na članku na portalu Ekipa.

Slovenski mediji razočarani su nastupom svojih olimpijaca u aplskom skijanju na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji. Na natjecanje su otišli s ne baš velikim nadama, a na kraju su bez plasmana među najboljih 10.

"Malo tko ovo čita sjeća se Zimskih olimpijskih igara 1976., koje su se održale u Innsbrucku u Austriji. Tada su u jugoslavenskoj reprezentaciji nastupala četiri skijaša. Prvi vjesnik slovenskog proljeća, mladi 19-godišnji Bojan Križaj, započeo je svoj put do svjetskog vrha. Osim Križaja, natjecali su se i Andrej Kožel, Miran Gašperšič i bosanski skijaš Ajdin Pašović. Zašto spominjemo Olimpijske igre od prije 50 godina? Zato što su to bile posljednje Zimske olimpijske igre kada se slovenski skijaši nisu plasirali među deset najboljih na Igrama", stoji u članku te se dodaje:

"Gdje je dakle palo slovensko skijanje? Sada znamo gdje. Ali zašto? Zašto je slovensko skijanje potpuno na dnu? Zato što se u vremenima prosperiteta i pobjeda premalo gledalo u budućnost, premalo se gledalo na mlade, najmlađe. A i zato što nitko nikada nije odgovarao za (sada već očite) katastrofalne pogreške koje su napravljene i u struci i u organizacijskom sustavu. Očito će sve morati početi ispočetka, od nule, od ponora. Slovensko skijanje je pokopano, možemo se samo nadati da će doći (i hoće) ljudi koji znaju što rade i raspodijeliti novac, koji nije mali, na način da ćemo za pet godina opet s optimizmom gledati u budućnost."
