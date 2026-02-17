Danas je kineska Nova godina! Počinje vladavina Vatrenog Konja: Jednima donosi bogatstvo i moć, a drugima potpuni slom
S današnjim danom, 17. veljače 2026., ulazimo u Godinu Vatrenog Konja, astrološki fenomen koji se događa tek jednom u 60 godina i obećava razdoblje dramatičnih promjena i nezaustavljive energije koje traje sve do 5. veljače 2027. Posljednji put kada je ova moćna energija vladala, 1966. godine, svijet su potresale revolucije i sukobi, a sličan scenarij rušenja starih struktura čeka nas i sada. Vatreni Konj gura nas u akciju, nagrađuje one koji se usude riskirati i slijediti svoje instinkte, dok neodlučne ostavlja u prašini. Ključ uspjeha leži u ravnoteži između odvažnosti i strategije, no ova godina nije jednako naklonjena svima. Dok će Konjevi prijatelji, poput Tigra i Psa, doživjeti nevjerojatan uspjeh, njegovi astrološki neprijatelji, Štakor i Bik, morat će se suočiti s velikim izazovima.
ŠTAKOR (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Za vas je ovo godina velikih izazova i ubrzanog tempa. Energija Vatrenog Konja mogla bi vas činiti nervoznima, stoga je ključno ostati smiren i ne donositi ishitrene odluke. Na poslu su mogući sukobi, a financijska situacija zahtijeva oprez i pametno budžetiranje. Ipak, vaša snalažljivost doći će do izražaja, a pametna partnerstva mogla bi vam donijeti neočekivanu vidljivost. U ljubavi će strpljenje biti na testu.
BIK (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): Godina Vatrenog Konja tjera vas izvan zone komfora, što će vam stvarati nemir. Morat ćete naučiti biti fleksibilniji i izbjegavati tvrdoglavost. Ne forsirajte događaje, već se krećite polako i sigurno. Financijski apetiti moraju biti realni, a u odnosima je važno izbjeći ponos i naučiti biti nježniji. Potražite podršku voljenih osoba jer će vam razgovor pomoći da prebrodite osobne zastoje.
TIGAR (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): Pred vama je iznimno uspješna i sretna godina. Kao prijatelj Konja, uživat ćete u valu pozitivne energije koja će podržati vaše ambicije. Očekujte napredak u karijeri, povišicu ili priliku za pokretanje vlastitog posla. Imat ćete priliku ostvariti potpunu profesionalnu slobodu. Ipak, budite oprezni da vaša odlučnost u ljubavi ne nadjača partnera. Financijski je važno ostati prizemljen unatoč uspjehu.
ZEC (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): Brza energija ove godine donosi vam emocionalne oscilacije i potrebu za mirom i sigurnošću. Prioritet vam treba biti briga o sebi i postavljanje granica u odnosima. Na poslu uspjeh neće doći tradicionalnim putem, već kroz kreativne proboje i suradnju. Financijski budite oprezni i izbjegavajte rješavanje tuđih problema novcem jer biste se lako mogli zadužiti.
ZMAJ (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): Ovo je jedna od vaših najsretnijih godina. Očekuje vas značajan napredak u karijeri, a vaša liderska uloga doći će do punog izražaja. U ljubavi je naglasak na partnerstvu, a ako ste slobodni, sudbinski susret mogao bi se dogoditi vrlo brzo. Parovi će zajedno graditi status i uspjeh. Pametni i odvažni potezi donose vam financijsku dobit, stoga se ne bojte preuzeti vodstvo.
ZMIJA (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): Nakon uspješne 2025. godine, sada je vrijeme da iskoristite stečeno i mudro investirate. Uspjeh dolazi kroz strategiju i disciplinu, a ne kroz impulzivnost. Ovo je sjajna godina za posao i ulaganja. U ljubavi je važno biti emocionalno otvoren i izbjegavati previše analiziranja, a odnosi koji prežive početne napetosti postat će jači. Izbjegavajte stres i vježbajte meditaciju.
KONJ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): Ovo je vaša godina i bit ćete u središtu pozornosti. Energija je na vrhuncu, a prilike za ostvarenje snova i ciljeva su posvuda. Očekujte rast prihoda i nove poslovne ponude. Međutim, najveći neprijatelj bit će vam sklonost prekomjernom radu. Pripazite da ne sagorite prije kraja godine. U ljubavi, vaša želja za neovisnošću može uzrokovati turbulencije, stoga je iskrena komunikacija ključna.
KOZA (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): Intenzivna energija Konja donosi vam emocionalnu nestabilnost. Važno je pronaći unutarnju ravnotežu i ne žuriti s velikim životnim odlukama. Fokusirajte se na emocionalno blagostanje. Ipak, ova godina donosi i priliku za veliki proboj u karijeri, gdje će vaša emocionalna snaga postati vaša najveća prednost. Financijska stabilnost raste kako se odričete navike ugađanja drugima.
MAJMUN (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): Godina donosi ravnotežu prilika i izazova. Vaša sposobnost brzog razmišljanja pomoći će vam da pronađete briljantna rješenja za stare probleme. Ključno je ostati fokusiran i ne rasipati energiju na previše projekata odjednom. U ljubavi je vrijeme za ozbiljnost; moguć je pronalazak prave ljubavi. U karijeri napredujete u području medija, tehnologije ili poslovanja. Financijski budite spremni na neočekivane troškove.
PIJETAO (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): Pred vama je lijepa i produktivna godina. Očekuju vas financijska poboljšanja i stabilnost. U ljubavi cvjetaju ruže, a romantika dolazi s lakoćom. Okružite se ljudima koji razmišljaju slično vama. Na poslu su moguće nove prilike i promaknuće, a vaša marljivost bit će nagrađena. Ipak, energija Konja ruši stroge strukture, pa će vam prilagodljivost donijeti više uspjeha od pokušaja kontrole.
PAS (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): Kao Konjev prijatelj, očekuje vas izvanredna godina, posebno na društvenom planu. Uspijevat ćete u ljubavi i vezama, a partnerova podrška bit će vam vjetar u leđa. Prioriteti se mijenjaju, a vi se okrećete autentičnosti i minimalizmu, napuštajući nezdrave odnose. Vaša uloga vođe ili mentora dolazi do izražaja. Financijski je pametno otplatiti dugove i izbjegavati nepromišljeno trošenje.
SVINJA (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): Ovo je godina promjena i novih prilika koje će vas izvući iz zone komfora. Ljubavni život može biti nepredvidiv, ali iskrena komunikacija održat će veze snažnima. Na poslu vas očekuje eksponencijalni rast ako prihvatite nove izazove. Fokusirajte se na ono što vas istinski ispunjava. Vaš glavni prioritet treba biti očuvanje zdravlja i energije kako biste izdržali brzi tempo godine.