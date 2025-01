Idemo, Zrinka! Ovog vikenda svi smo uz nju, u Kranjskoj Gori ide po novi fantastičan rezultat

Nakon prve pobjede

Zrinka Ljutić: Ivica Kostelić nazvao me s Kosova, dogovorili smo se da ćemo na postolju svirati Led Zeppelin

Djed je bio u elementu, on radi šou. A mama ima energiju da me opusti i ja sam uzela tu njenu toplu majčinsku energiju da me ojača za drugi lauf