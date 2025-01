Jedan detalj na Maksimiru posebno se osjetio, a Cannavaro je na predstavljanju učinio bitnu stvar

Nakon što je u četvrtak predstavljen na službenim klupskim kanalima, talijanski velikan Fabio Cannavaro (51) u petak je kao trener Dinama imao svoje prvo druženje s predstavnicima sedme sile. Na uvodnoj konferenciji za medije Cannavaro je govorio o mnogim temama, od svojeg pogleda na momčad Dinama, do generalno vlastite nogometne filozofije, ali i brojnih ostalih tema. U prostorijama maksimirskog stadiona osjetila se nekakva posebna energija, osjetilo se da je u prostoriji legendarni nogometaš, čovjek koji je osvojio Zlatnu loptu.

– Prije svega, veliko je zadovoljstvo biti ovdje. Važna je prilika voditi povijesni i važan klub koji je poznat po svojoj kvaliteti i kvaliteti svojih igrača. Prvo ću vas podsjetiti na nešto što sam rekao i jučer. U kontaktu sam s Dinamom ne samo u posljednja dva mjeseca, nego tri mjeseca, to sam htio razjasniti. Prije šest dana postigao sam dogovor sa sportskim direktorom i mogu reći da mi je žao prethodnog trenera (nap. a. Nenada Bjelice), kojeg cijenim i koji radi dobar posao, ali to je nogomet – rekao je u uvodu Cannavaro, pa dodao:

– Moramo biti jako dobri, ali srećom imamo pripreme u Turskoj, gdje ćemo imati vremena za nove ideje i nove stvari prije važnih utakmica, a nakon toga moramo biti uspješni. Ne smijemo više griješiti, a naši rivali si čak i mogu priuštiti koju pogrešku. Vrijeme koje imamo na raspolaganju moramo na najbolji mogući način iskoristiti kako bismo pripremili momčad. Tražit ću žrtvu od igrača, oni to dobro i znaju. Jednom kada se pobijedi, to je onda vrijedno sve žrtve.

Prvi je trening bio na rasporedu u Maksimiru od 17 sati, što mu je i bio prvi kontakt s igračima, budući da je na konferenciji za medije, koja je održana u 15 sati, otkrio da još nije razgovarao s igračima. Cannavaro je na konferenciji za novinare djelovao izrazito mirno, pozitivno i stabilno, a vrlo često je isticao psihološke izazove s kojima se momčad nosi kao njezin najveći problem.

– Svakako, kada momčad u kraćem roku promijeni dva-tri trenera, tu ima puno posla. Kao što rekoh, važna je motivacija igrača, da kao momčad vjeruju u vlastiti potencijal. Treba raditi s talentiranim mladim igračima, s njima treba raditi i pojedinačno i kvalitetno, i s tehničke i fizičke razine. Fokus je danas na posjedu lopte, ali osim toga trebamo ojačati intenzitet igre jer je fokus u modernom nogometu upravo i na tome. Trebamo vratiti u igru i ozlijeđene igrače koji su važni. Uz kvalitetu, mentalitet, trud, rad i žrtvu dolazimo i do uspjeha. Mislim da su naše teškoće prije svega na psihičkoj razini. Nije moguće da momčad poput Dinama primi 25 golova u HNL-u i 15 u Ligi prvaka. Trebamo prvo proći tu barijeru i misliti samo na sebe.

Na konferenciji za medije Cannavaro je naglasio da je u prvi kontakt sa sportskim direktorom Dinama Markom Marićem stupio prije tri, a ne prije dva mjeseca, kako je prvotno rekao na predstavljanju u četvrtak. U tom slučaju ispalo bi da je Marić s Cannavarom pregovarao dok je Bjelica još bio na klupi, a ne u međuprostoru između mandata Jakirovića i Bjelice, pa se stoga Talijan korigirao. Naravno, nezaobilazno pitanje na konferenciji bilo je i ono o treneru rivala, Gennaru Gattusu na klupi splitskog Hajduka, koji je s Cannavarom dobar prijatelj i koji je, na kraju krajeva, s njim osvojio i naslov svjetskog prvaka 2006. godine.

– Razgovarao sam s Gattusom, zadovoljan je svojim iskustvom u Hrvatskoj iako nailazi na određene teškoće. On je trener s identitetom i nama komplicira situaciju to što je on tu, ali imamo kvalitetu smanjiti tu razliku između sebe i rivala.

Što se tiče ostalih suparnika u HNL-u, Cannavaro je ponovno istaknuo da je pratio našu ligu.

– Naravno, upoznat sam s protivnicima Dinama jer sam pratio njegove utakmice. Većina je momčadi dobro organizirana, sada je u nogometu tako. Pogotovo jer se te ekipe dodatno trude kada se igra protiv Dinama – istaknuo je Talijan, pa se nadovezao i na pitanje o lošim travnjacima u našoj ligi:

– Naravno, svima bi bilo lakše kad bi se uvijek igralo na adekvatnom terenu. No to se događa i u drugim zemljama, a ovdje se to događa baš onda kad momčadi igraju protiv Dinama. To je šteta i to bi trebao kontrolirati HNS.

Veliko je pitanje ove jeseni bilo zdravstveno stanje Brune Petkovića, ponajboljeg igrača Dinama zadnjih godina. Čini se da ni Cannavaro nije u potpunosti informiran o tome u kakvom je hrvatski reprezentativac stanju.

– Vidjet ću se idućih dana s Petkovićem, sjesti i razgovarati te vidjeti u kakvom je točno stanju. Radi se o 30-godišnjaku s određenim iskustvom, igraču koji nam je važan, ali prije svega moram razgovarati s njim.

Hoće li priliku dobiti Dinamovi mladići poput Noe Mikića, Branka Pavića i ostalih?

– Što se tiče mladih igrača, budu li izvrsni, igrat će, a ako ne budu izvrsni, pronaći će svoje iskustvo negdje drugdje, no ja sam trener koji se ne boji igrati s mladima. Volim im dati priliku jer su motivirani.

Poslao je poruku i navijačima:

– Naša je obveza da naši navijači budu mirni i ponosni na nas, kao što smo i mi ponosni na njih.

Nogometaši Dinama će od 6. do 16. siječnja biti na pripremama za drugi dio sezone u Turskoj, gdje će igrati četiri pripremne utakmice. U četvrtak, 9. siječnja u Antalyji će odigrati prijateljski dvoboj s ukrajinskim Šahtarom, a tri dana poslije s uzbekistanskim Pakhtakorom i poljskim Lechom. Posljednju pripremnu utakmicu igrat će s poljskom Jagiellonijom u srijedu, 15. siječnja. Prvi službeni izazov bit će gostovanje kod Arsenala u sedmom kolu Lige prvaka 22. siječnja.