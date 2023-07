Ibrahimović izašao u noćni provod u Beogradu. Uhvaćen je s pjevačicom koja je upletena u skandal

Dalibor Starčević

U Hrvatskoj je nepoznat, a već je pokorio arapski nogomet: 'Mi smo među najboljim trenerima na svijetu'

'Iskreno, nisam razmišljao u ovom trenutku. Ovdje nemam baš neko ime, niti lobi. Nema me tko gurati i malo ljudi zna za mene. Ono što bi mene zanimalo, vjerojatno se nikada neće dogoditi, a ostali klubovi koji su me zvali, nisu me nikada previše zanimali' rekao je Starčević