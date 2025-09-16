I čelnici kluba i igrači priznaju: Vrijeme je da Mladost ponovo počne osvajati trofeje

Hrvatski akademski vaterpolski klub Mladost predstavio je momčad i stručni stožer za novu sezonu. A žapci su se predstavili, a gdje bi drugdje, nego u kafiću "Žabac", u sklopu Bazena Mladost.

I sezonu prije, momčad je predstavljena na istom mjestu, no sezona je završila neslavno. Kažemo neslavno s obzirom na sastav kojeg je još lani Mladost okupila a to niti jednim trofejem nije potkrijepila.

Kako to obično biva, i ovaj put je najavljen lov na trofeje, s time što će u igri biti jedan manje jer hrvatski klubovi neće igrati regionalnu ligu.

- S novom Mladosti u nove pobjede - najavio je Mladen Miškulin, predsjednik kluba koji baštini 15 europskih trofeja od čega sedam naslova prvaka Europe.

Prošlu sezonu započeo je klubu odani Damir Vincek, nekad igrač kluba, no on se nije uspio nametnuti autoritetom. Nakon njega trenersku palicu preuzeo je Igor Milanović, jedan od najboljih vaterpolista svih vremena, no ni on nije uspio napraviti ništa posebno pa je klub na klupu vratio Zorana Bajića, stručnjaka koji je prvu momčad vodio pet godina.

- Pripreme su prošle vrlo dobro. Sparirali smo sa šibenskim Solarisom ali i u Budimpešti s BVSC-om i Vasasom. Atmosfera je zdrava, momci su puni htijenja, volje i želje za dokazivanjem - kazao je Bajić i mikrofon prepustio kapetanu momčadi Anti Vukičeviću:

- Naša motivacija je stvarno na visokoj razini i nadam se da će takva i ostati te da će nas pratiti dobri rezultati. Većina nas igrača znamo se od prije no imamo i neke nove igrače pa svi s nestrpljenjem očekujemo nadolazeći vikend i kvalifikacijski turnir za skupinu Lige prvaka. Vrijeme je da počnemo ponovo donositi trofeje u klub.

A ždrijeb je htio da će se Mladost, na svom bazenu, boriti s Vouliagmenijem i Bresciom. Riječ je o grčkom i talijanskom doprvaku koji u ovom času spadaju među teže suparnike za prolaz u Ligu prvaka. Kako reče trener Bajić teži bi bio samo srpski doprvak Novi Beograd.

U tim nastojanjima da u Zagrebu ove sezone gledamo utakmice Lige prvaka zacijelo će od pomoći biti povratak iskusnog centra Luke Lončara kojeg je, kao Zagrepčanina, dopala i dužnost dokapetana.

- Pred nama je specifična sezona. Nova su pravila, manje je igralište a promijenio se i format natjecanja jer ne nastupamo u Regionalnoj ligi. Nadamo se plasmanu u Ligu prvaka. Mjesec dana smo se pripremali za taj kvalifikacijski turnir te gorimo od želje pokazati što smo pripremili.

Taj kvalifikacijski turnir igra se ovog vikenda pri čemu će Mladost svoje utakmice igrati u subotu (Vouliagmeni) i nedjelju (Brescia), obje u 19 sati.

U novoj sezoni Mladost će činiti deset hrvatskih reprezentativaca a to su Ante Vukičević, Andrija Bašić, Viktor Tončinić, Matias Biljaka, Luka Bukić, Franko Lazić, Josip Vrlić, Mauro Čubranić (vratar), Konstantin Harkov i Luka Lončar. A tu su još i bivši reprezentativci Ivan Buljubašić i Ivan Marcelić (vratar) te novopridošli Karlo Babić i Ivan Nagaev te igrači iz klupskog juniorskog pogona Fran Dobrić i Jakov Ćosić (vratar).