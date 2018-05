I britanski premijer Tony Blair je išao po savjete Fergieju

Veš-mašina, fen za kosu i – žvaka. Te su tri riječi obilježile čovjeka koji je hodajući trofej. Nogometnog Aleksandra Velikog, reći će neki, a drugi oni dosjetljiviji, u kafiću će to ovako sumirati:

– Dva su najbolja sira na svijetu. Paški sir i sir Alex Ferguson.

Idemo redom, od veš-mašine. Kviz-pitanje. Znate li koliko trofeja Alex Ferguson, karizmatični trener Manchester Uniteda ima kod kuće? Broj se traži.

– Nula – reći će Ferguson sam.

– Supruga mi nikad nije dopustila da išta što ima veze s nogometom unesem u stan. Pa ja doma nemam ni knjigu o nogometu, a kamoli kakvu zastavicu. Ma ni bedž. Znalo se, često, dogoditi da dođem kući, sav u euforiji, pa kažem svojoj Cathy: “Uf, danas je bilo čupavo, jedva smo se preko Arsenala plasirali u finale Kupa. Znaš, nisam imao...” I tu bi me prekinula, i rekla: “Dosta, Alex, idi vidi u podrum, što je s veš-mašinom, ne radi već dva dana. Idi to riješi” – ispričao je Ferguson.

Ista ta gospođa, s kojom je u braku već 52 godine, spasila mu je prošle subote život. Trofeji mu kod kuće na policama tu ne bi pomogli.

Popravi veš-mašinu

Lady Ferguson pozvala je oko 21 sati hitnu pomoć u njihov dom u Cheshireu, smješten u trokutu između Newcastlea, Liverpoola i Manchestera. Suprugu je pozlilo. Pod pratnjom policije (tu su pomogli trofeji), prebačen je u bolnicu u Macclesfield, gdje mu je dijagnosticiran izljev krvi u mozak. Operiran je, a u srijedu je s odjela intenzivne njege, kada su ga probudili iz kome, prvo pitao sina Darrena:

– I, što je Doncaster napravio za vikend?

Ferguson mlađi vodi trećeligaš, Doncaster, koji je za vikend igrao s Wiganom.

Vijesti su bile loše:

– Tata, izgubili smo. 0:1...

S druge strane, vijesti su sjajne. Operacija je prošla uspješno, čim čovjek koji je sinonim za nogometnog trenera, bistre glave razgovara.

Ostanimo još malo kod veš-mašine. I supruge Cathy koja ga je spasila.

– Mislila je da sam gangster. Lopov. Upoznali smo se na jednom sastanku sindikata u trenutku kad smo planirali štrajk u našoj tvrtki – ispričao je Alex.

Radili su u tvrtki Remington, istoj onoj čije proizvode za brijanje koristi cijeli svijet. Ili aparate za šišanje. Proizvodili su tada i pisaće mašine. Bilo je to sredinom 60-ih.

Par se sreo na nekom plesnjaku par dana kasnije. No, ona nije bila impresionirana:

– Vidi ga kako izgleda, poput spadala...

Ove subote, 52 godine kasnije, spasila mu je život. Da nitko nije bio kod kuće, vjerojatno Alexa više ne bi bilo. U takvim slučajevima u pitanju je pravodobna reakcija. Minute, najviše par sati, u kojima se pacijenta može spasiti. Ona je, eto, uspjela. Popravljat će Alex veš-mašinu i dalje.

Idemo na fen. Zašto fen?

– Kad poludi, kad ti se unese u lice, povisi glas, a bujica krene, toliko ti se kosa na glavi digne da je kao da si upalio fen – ispričao je David Beckham svojedobno.

I drugi su, mnogi, to iskusili. Cristiana Ronalda tako je i rasplakao. Kad je fen krenuo, Ronaldu su krenule suze. Vjerojatno ih je fen i osušio.

– Najbolji je koji me ikad vodio. A znate kako me kupio? Kad mi je ocu bilo loše, završio je u bolnici u Londonu, ja sam rekao: “Treneru, loše sam. Tata mi je u bolnici.” A on mi odgovorio: “Uzmi dan slobodno, tri, pet, ma uzmi tjedan dana. Idi k njemu. Meni ćeš nedostajati u momčadi, pred nama je ključna utakmica Lige prvaka, ali tvoj je tata na prvom mjestu. On je najvažniji. Idi tamo, bit će utakmica” – ispričao je Cristiano Ronaldo.

Fen preko telefona

– Što misliš tko si ti? Da možeš sam igrati? Nikad nećeš biti igrač. Nikad, ako ovako nastaviš... – kazao je jednom Ronaldu kada nije želio dodati loptu suigraču.

Isti će ga CR7 kasnije nazvati svojim nogometnim ocem. David Moyes, Louis van Gaal, Ryan Giggs, ma ni José Mourinho, nitko mu nije ravan.

Nisu samo u “kabini” igrači iskusili fen. Bilo je i novinara koji su pratili United u doba njegove vladavine, a koje bi nazvao nakon nekog intervjua koji mu se nije svidio:

– Fen sam osjetio samo jednom u 25 godina. Ali, kad me nazvao, dobio sam fen preko telefona. No, toliko je vikao da me već nakon minute uho počelo boljeti – ispričao je jedan iz Manchester Evening Newsa.

– Ma to je napuhano, možda sam fen koristio pet ili šest puta u karijeri. I to samo kad bi mi digli živac. Kad bi mi se netko od igrača suprotstavio, e tada bi zapuhalo. Ali, kažem, rijetko – pravdao se svojedobno Ferguson.

– Ne, nisam vladao strahom. Nikad. Eto, recite mi jednu generaciju Uniteda koja je igrala u strahu. Pa moj je posao bio da u kabinu unesem pozitivu, kako bi dečki zagrizli, kako bi uživali... – ispričao je Alex.

– Uostalom, pamtim svog oca Alexandera kao mirnog čovjeka, radnika, koji bi u tišini čitao. Ali, kad bi planuo, a bilo je to rijetko, bio je to vulkan. Kakav otac, takav sin – ispričao je sam.

Koliko je bio cijenjen, pokazat će i ova anegdota. Sam britanski premijer, Tony Blair, po savjete o tome kako posložiti svoje ljude, išao je – upravo kod Fergusona.

– Nismo nikad razgovarali o konkretnim imenima, ali ja sam njega pitao što da radim sa svojim ljudima. Kako da ih organiziram, kako da rade ono što sam ja zamislio. Kako da to provedu u plan. I pitao bih ga: “Što da radim s nekim tko se, recimo, ne uklapa u sredinu, ali je genijalac?” Ferguson bi mi rekao: “Riješi ga se.” Premda bio i najbolji – ispričao je Tony Blair, koji je tamošnji kabinet vodio od 1997. do 2007. godine. Igrače koje je Alex dovodio u klub, nije birao samo po nogometnom znanju ili uspjesima.

Uvijek je želio razgovarati s igračem prije nego bi ga doveli. Primjer je David Beckham. S njime je sjeo, pa poslije rekao: – Iako nije tehnički nešto, simpatičan mi je. Napravit ćemo mi nešto od njega – kazao je tada sir Alex.

Napravio je čovjeka koji je postao sinonim za nogomet. Brend. Svjetski brend. Pravi.

Učinio je to i od Waynea Rooneyja, Erica Cantone, spomenutog Cristiana Ronalda...

– On je tip koji je znao ime baš svakoga. Kuharice, klinca iz omladinske škole, ma čak i njegova oca. Znao je Kathy s recepcije, cure koje su prale dresove igračima, čovjeka koji kosi travu. A to su stotine ljudi – ispričao je Ryan Giggs, čovjek kojemu je trener bio 23 godine.

Vratimo se njegovu životu nakon mirovine. Nekoliko je puta najavljivao da će otići, a jednom mu je supruga to zabranila.

– Osjetila sam da nije još napravio sve – rekla je tada Cathy.

Otvorio pub, što bi drugo

Ostao je još par godina žvakati žvaku na klupi crvenih vragova, pa onda prelomio:

– Gotovo je, odlazim. Provest ću više vremena sa suprugom, to je razlog – kazao je Ferguson.

Što su radili?

Njoj je bila želja otići na dodjelu Oscara. I odletjeli su njih dvoje 2014. godine u Los Angeles. Omiljen film Alexa Fergusona, je, sasvim logično, remek-djelo Francisa Forda Coppole “Kum”. Družio se sa zvijezdama, točnije A-listom, kremom kreme, pa čim se vratio kući, otišao... pogodite kamo? U pub. Crvenu boju lica nije imao od sunca. Da, od živaca i stresa, ali volio je popiti.

– Čovjek sjeo, i prijavio se na kviz. Onakav kakav se organizira po pubovima. Kviz znanja. Nismo mogli vjerovati da je to on. Sjeo, odgovarao na pitanja, natjecao se, trudio, ljutio, borio. Na kraju, kad je završio u trećeplasiranoj momčadi na kvizu te večeri, ovima koji su pobijedili rekao je: “Ma vi ste banda varalica”. Šalio se, na kraju im čestitao – ispričali su dečki sa šanka u Glasgowu sredinom 2014. godine.

Pub je bio njegovo mjesto opuštanja, štoviše Ferguson je nakon nogometne karijere, odlučio otvoriti – pub. Englezi se šale da nije noćima spavao razmišljajući kako će ga nazvati, pa mu napokon dao ime “Fergie’s”. U pubu je imao dio koji je nazvao “Lakat”, a što je aludiralo na njegov stil igre kao nogometaša.

Brzo je shvatio da s pubom ima više problema nego što će zaraditi, pa je prihvatio posao u klubu East Stirlingshireu. O kojem je rangu nogometa bilo riječ – imali su tada osam nogometaša, ali ne i vratara.

Opsjednut ubojstvom JFK-a

Pažnju na sebe će skrenuti kad je s Aberdeenom napokon prekinuo dominaciju Celtica i Glasgow Rangersa. Uostalom, i Unitedu je donio prvi trofej nakon 28 godina. Ukupno 49, s Manchester Unitedom 38. Eto, 2769 puta skočio je s klupe Uniteda slaveći gol. Vodio ih 1500 utakmica. No, lako za brojke. To znamo. Što ne?

Bio je fasciniran – ubojstvom JFK-a. Uz slijetanje na Mjesec, i izvanzemaljcima iz Roswella, najvećom teorijom urote našeg vremena. Pogledao je o tome sve dokumentarce, jednom je čak izjavio da mu je bivši premijer Gordon Brown poslao 35 DVD-a u kojima se opisuje taj slučaj. Navodno je, ako je vjerovati otočkim medijima, kraj kreveta imao i – zapisnik obdukcije JFK-a. Usto, imao je i izvješće Warrenove komisije potpisane od američkog predsjednika Geralda Forda. Komisija je, odnosno povjerenstvo, kako znamo, bila predsjedničko povjerenstvo za atentat na predsjednika Kennedyja. Kad već to spominjemo, zaključak tog dijela osnovanog par dana nakon atentata 1963. godine, bio je unison – Lee Harvey Oswald djelovao je sam.

Vratimo se, trenutak, na žvakaću gumu. Tko je gledao utakmice Uniteda na TV-u, vidio je njega, poput Ćire nekad s cigaretom, sa žvakaćom u ustima. Šalili su se Englezi kako je toliko jako žvakao da bi energija koju je uložio mogla strujom opskrbljivati gradić poput Lincolnshirea, koji broji milijun stanovnika. Točnije su izračunali da je na svakoj utakmici prožvakao deset kauguma, što bi za njegove karijere, prekrilo dva travnjaka veličine onog na Old Traffordu.

Volio je i utrke konja, neki tvrde da je volio, i odigrati “ticket”.

Mnogo puta u karijeri radio je u tišini. Nitko nije znao tko se o nečemu brine, a na kraju je ispalo – šef. Glavom i bradom. Nije se hvalio, samo je radio. Primjer je osoba koja je imala sezonsku kartu za utakmice Manchester Uniteda sve do trenutka, kada je zbog starosti, ostala bez vida.

– Najstarija navijačica Manchester Uniteda bila je 90-godišnja Alice iz Leicestera. To je grad udaljen skoro tri sata vožnje od stadiona Old Trafford. I svaku utakmicu, koja god se igrala, sir Alex je po Alice poslao vozača. Otišao bi po nju, dovezao je na utakmicu, a zatim je odvezao kući. Nikad nismo znali kako ona dolazi na utakmice, ali kasnije smo doznali. On joj je plaćao prijevoz – ispričao je Jeremy Clay, novinar Leicester Mercuryja pa dodao:

– I danas, da je gospođa Alice živa, itekako bi brinula kako je u bolnici Alexu Fergusonu.