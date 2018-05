Nećete vjerovati što je radio usred utakmice: 'To je jako čudno'

Nesvakidašnja scena dogodila se na utakmici brazilske lige između Atletico Paranaensea i Atletico Mineira. Naime, igrači su stajali na terenu, sudac se taman spremao dati znak za početak, a vratar domaće momčadi Santos sjetio se da bi mogao provjeriti poruke na mobitelu.

Došao je iza gola, izvukao mobitel i krenuo tipkati. Sudac je već označio početak, a tek onda je Santos odjurio iza gola i ostavio ga izvan terena.

Navijačima je to bilo prilično čudno pa su se o tome raspisali na društvenim mrežama, a o tome je govorio i trener nakon susreta.

[video: 25004 / ]

- Ne znam zbog čega je to napravio. Smatram da je to prilično čudno, to je sve što mogu reći na tu temu. Santos je vrlo odgovoran igrač i nije mi jasno zbog čega je to napravio, rekao je Fernando Diniz.

Inače, utakmica je završila pobjedom Atletico Mineira 2:1.