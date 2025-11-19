Hrvatski trener zbog sramotnog psovanja i fizičkog napada na suca dobio drakonsku kaznu!

Podravac je u subotu pobijedio Bratstvo rezultatom 1:0 u utakmici 13. kola ŽNL Koprivničko-križevačke, petog razreda nogometa u Hrvatskoj, ali nogomet je bio u drugom planu utakmice koju su obilježili incidenti iz 33. minute. Nakon što je sudac Matija Presečan pokazao crveni karton igraču Bratstva Mariju Tutavcu zbog udaranja igrača bez lopte, trener gostiju Dejan Zrinski je u potpunosti poludio i uslijedio je kaos.

Alfa i omega momčadi iz Kunovca je pozvao svoje igrače da napuste teren, no oni ga nisu slušali. Sudac Presečan ga je upozorio da se smiri i da ode na svoje mjesto, ali Zrinski nije posustao i počeo je psovati suca, a kada mu je ovaj pokazao crveni karton, odgurnuo ga je. Psovke su se nastavile sve dok nije intervenirala redarska služba koja je Zrinskog nakon neizbježnog natezanja uspjela odvesti na tribinu.

Zrinski je prije dva dana sazvao konferenciju za medije na kojoj se ispričao za svoje ponašanje. "Svim akterima utakmice, sucima, službenim osobama, igračima, navijačima, novinarima te posebno svojim djelatnicima te sportskoj i nogometnoj javnosti upućujem duboke isprike", rekao je.

Također je istaknuo da "traži od mjerodavnih organa u Županijskom nogometnom savezu najveću moguću kaznu koja je propisana pravilnikom za njegov nedopustiv ispad.

Disciplinska komisija Nogometnog saveza danas je izrekla Zrinskom suspenziju u trajanju od šest mjeseci, tijekom kojih mu je zabranjeno obavljanje svih funkcija u nogometu, na temelju više članaka Disciplinskog pravilnika. Kazna obuhvaća sankcije za nesportsko ponašanje, fizički napad na suca i nagovaranje momčadi na napuštanje terena, a na snazi je od 17. studenoga.