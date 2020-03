Hrvatski sportaši u strogoj karanteni: 'Izbjegavamo kontakte s ljudima'

Izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić još ne zna hoće li mu momčad uopće nastupiti na turniru u Dohi (26. i 30. ožujka); ako da, s kakvim snagama budući da su na snazi mjere karantene prema građanima Italije?

– Prati se situacija, no mijenja se iz dana u dan. Izbornici će uvrstiti na popis sve igrače na koje računaju, a potom je moguće da se to promijeni s obzirom na stanje u nekim zemljama – kazao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.

Dramatično stanje u Italiji s koronavirusom ne diktira samo održavanje turnira o Dohi, premda, neslužbeno, iz Katara dolazi informacija da će tamošnje vlasti učiniti sve da Cristiano Ronaldo dobije dozvolu za ulazak u zemlju i igra protiv Hrvatske, a ako uđe on, onda će moći ući i naši nogometaši Brozović, Badelj, Rebić i Pašalić.

Međutim, ako državljani Švicarske (s kojom Hrvatska igra 26. ožujka) budu prisiljeni u Kataru ići u karantenu, onda će turnir nezbježno propasti.

Bologna nije crvena zona

Ponajbolji potez otkako je vrhunski sportaš, Rok Stipčević (33), košarkaš bolonjskog Fortituda, izveo je prije tri tjedna kada je trudnu suprugu Patriciju, zajedno s četverogodišnjom kćeri Sienom, poslao kući u Zadar. A baš kada smo ga u ponedjeljak nazvali, slavio je rođenje svoje druge kćeri Kiare.

– Baš sam u društvu kolega košarkaša iz Virtusa, Teodosića i Markovića, i slavimo dolazak na svijet moje druge kćeri. Zadar je ipak izoliraniji kutak, manje frekventan od Bologne. Žao mi je što nisam mogao biti uz suprugu, no ja ću u Zadar kada stignem i kada sve ovo s koronavirusom prođe.

Povremeni hrvatski reprezentativac kaže da ga srce vuče k obitelji, no razum mu govori da je bolje da ostane tu gdje jest.

– Bologna je u pokrajini Emiliji Romagni koji nije crvena zona poput Lombardije nego žuta, no možda će već sutra i ona biti crvena pa bih sigurno samoinicijativno napravio test radi svojih najbližih. Odlaskom u Zadar višestruko bih riskirao. Osim što bih i ja bio potencijalni prijenosnik, vjerojatno bih morao u izolaciju, a onda ne bih mogao trenirati što bi mi poslodavac na kraju mogao zamjeriti. Zato sam ostao u Bologni i individualno treniram svaki dan, po dogovoru s domarom naše dvorane.

>> Video: Konferencija za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Za razliku od košarkaškog prvenstva, nogometno se ipak igra, ali bez publike.

– Mjere nisu do kraja jasne. Nogometašima je rečeno da se ne rukuju prije utakmice i to je pomalo kontradiktorno jer kada dođe do udarca iz kuta u šesnaestercu je velika gužva i puno kontakata. Držim da sve treba zaustaviti na 20 dana što je i prijedlog ljudi iz Talijanskog košarkaškog saveza. Nakon sat i pol odgode, ministar zdravstva rekao je da se utakmica Juventus – Inter igra, ali da to sudionici čine na vlastitu odgovornost.

Stipčević i suigrači momčadski nisu trenirali još od petka.

– Kada je usred noći objavljen onaj dekret, sutradan smo shvatili da od naše utakmice u sat vremena udaljenoj Bresci neće biti ništa. Naš klupski pogon trenutačno stoji, no ja se trudim individualno trenirati svaki dan jer bez treninga ne mogu.

Što manje rukovanja

Kakve su mjere oko njega i kakvima se osobno podvrgnuo?

– Nastojim ne dolaziti u bliski kontakt, rukovati se što manje i biti na svježem zraku što više, pa ako odem do grada sjednem na terasu, a ne unutar kafića. Sa sobom imam dezinfekcijska sredstva, ruke perem puno češće, a za imunitet pijem sve moguće dodatke prehrani. Puno je toga oslonjeno na osobnu odgovornost građana, no postoje i mjere poput one na blagajnama velikih trgovina prehrambenim potrepštinama. Kada sam kupovao neke stvari, jedan čovjek mi se na blagajni nehotice približio, no odmah je reagirao zaštitar u rukavicama i odmaknuo ga od mene – ispričao nam je Stipčević.

Mia Kalašić i Sandra Žigić, hrvatske nogometašice koje igraju za Orobicu iz Bergama i Milan, nalaze se u crvenoj zoni zaraze od koronavirusa.

– Stroga karantena. Nema treninga, nema utakmica. I tko zna dokad će biti tako. Zasad nijedna igračica u oba kluba nije zaražena. Trenutačno sam kod Sandre u Milanu, dobro smo opskrbljene hranom i pićem. Preporuka je da se ne napuštaju prostori u kojima se živi. Ulice su puste. Da mi je netko rekao da ću takvo što doživjeti, ne bih mu vjerovala – rekla je Mia Kalašić.

Boris Dvoršek, trener rukometaša Bolzana, zasad je u zoni koja nije zatvorena.

– Južni Tirol udaljen je od crvene zone 300 kilometara. Ali, daleko od toga da se i u Bolzanu ne osjeti strah na svakom koraku. Restorani i kafići su prazni, nemamo treninge do daljnjega, a i liga je odgođena. Prošlu utakmicu igrali smo bez gledatelja. Škole su zatvorene. Osjeća se sve veći strah da i naše područje ne postane crvena zona. Zasad se može putovati iz naše pokrajine i u nju. Talijani su malo preopušteno shvatili koronavirus – zaključuje Dvoršek.