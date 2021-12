Hrvatski izbornik odlučan: Previše smo truda uložili da bismo olako otišli doma!

Hrvatske rukometne reprezentativke doputovale iz Castellona u Torrevieju gdje će nastaviti sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu.

Prvi suparnik u drugoj fazi prvenstva Hrvaticama će biti Argentina, a taj se dvoboj igra u srijedu (8. prosinca) s početkom u 15:30 sati. Nakon toga još slijede utakmice protiv Španjolske (petak, 20:30 sati) i Austrije (nedjelja, 18 sati).

Rukometašice neće po posebno dobrome pamtiti povratak na svjetsku scenu, odnosno Castellon. Poraz od Brazila, dobro izdanje s Paragvajem i kupljena prilika da se možda u drugom krugu ipak domognu toliko priželjkivanog četvrtfinala, srušili su COVID-19 i loših deset minuta na kraju protiv Japana. Hrvatska je tako u drugi dio prvenstva ušla bez bodova.

Prvi suparnik je Argentina, još jedna nagazna mina ovoga Svjetskog prvenstva. Zbog stalnog napretka brojnih igračica koje nastupaju u Europi, ali i svih slabosti koje ima Hrvatska nakon pojave koronavirusa u njezinim redovima i Argentina može biti jako opasna.

- Mnoge argentinske reprezentativke nastupaju u Europi, pogotovo u Španjolskoj, ali ih ima i drugdje, u Norveškoj primjerice. Igraju obranu 6-0 i kao u nogometu, to je vrlo borbena ekipa koja igra do krajnjih granica - rekao je hrvatski izbornik Nenad Šoštarić.

>>> Večernjakova desetka s Ćamilom Mičijević

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvatske rukometašice su ipak ostale uzdrmane nakon poraza od Japana što je potvrdio i sam izbornik.

- Mi moramo isprati gorak okus i moramo pobijediti. Imali smo jedno loše i jedno dobro poluvrijeme protiv Brazila. Potom smo odigrali korektnu utakmicu protiv Paragvaja, a čak i protiv Japana naša predstava nije bila loša. No, nedostajale su nam jako dvije vanjske igračice. S njima bi to dobili bez problema. No, situacija je takva i radi sebe moramo biti pravi u srijedu. Previše smo truda uložili da bi olako otišli doma - dodao je Šoštarić.

Kapetanica Katarina Ježić uoči ogleda protiv Argentina ima ovakva razmišljanja.

- Možemo, kao i uvijek, obećati kako ćemo dati sve od sebe. Nažalost, ovo korona vrijeme nas je pogodilo. Teško nam je svima, ali to je sport. Možda će nas malo i sreća pomaziti u idućem susretu. Uvjerena sam da ćemo biti spremne.

Argentini je ovo jedanaesti nastup na Svjetskom prvenstvu. U 68 susreta ostvarile su 16 pobjeda, samo jedan remi i 51 poraz.

Na aktualnom prvenstvu Argentina je pobijedila Austriju (31:29) i Kinu (36:24), dok je uvjerljivo poražena od Španjolske (13:29). Slavlje protiv Austrije bilo je premijerno za Argentinu protiv neke europske ekipe.