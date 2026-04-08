Obrat nakon prijetnje, Trump proglasio primirje: 'Ovo je potpuna i apsolutna pobjeda'; Oglasio se Netanyahu

Trump je pristao obustaviti napade na Iran na dva tjedna

Iran pristaje ponovno otvoriti Hormuški tjesnac

Cijena nafte pala, dionice rastu

Tijek događaja: 7:25 - Trump je u intervjuu za novinsku agenciju AFP rekao i da će se o iranskom uranu "savršeno pobrinuti". Iranske velike zalihe visoko obogaćenog urana, ključne komponente potrebne za izgradnju nuklearnog oružja bile su glavna briga tijekom rata. Američki dužnosnici rekli su Wall Street Journalu prošli mjesec da Trump razmatra vojnu operaciju za vađenje urana, iako još nije donesena nikakva odluka. "To će biti savršeno riješeno ili se ne bih nagodio", rekao je Trump u utorak za AFP, ne dajući više detalja.

7:23 - Provladini prosvjednici okupili su se u Teheranu tijekom noći nakon objave dvotjednog primirja između SAD-a i Irana. Slike prikazuju mnoštvo koje skandira i drži iranske zastave, a neki nose slike iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija, čiji je otac ubijen tijekom prvog vala američko-izraelskih napada.

Foto: Reuters/PIXSELL

7:15 - Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres pozvao je „sve strane da ispune svoje obveze“ i „pridržavaju se uvjeta“ sporazuma, prema izjavi njegova glasnogovornika. Guterres je naglasio da je „hitno potreban kraj neprijateljstava kako bi se zaštitili životi civila i ublažila ljudska patnja“, navodi se u izjavi.

6:33 - Iran i Oman planiraju naplaćivati ​​tranzitne pristojbe za plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac tijekom dvotjednog primirja, prema iranskoj poluslužbenoj novinskoj agenciji Tasnim. Sredstva će biti namijenjena obnovi, izvijestio je Tasnim. CNN je zatražio komentar od omanskog ministarstva vanjskih poslova. Iran navodno naplaćuje do 2 milijuna dolara po plovilu za prolaz kroz Hormuz. Nije jasno jesu li neki platili tu naknadu.

6:25 - Bahrein je izjavio da su se sirene aktivirale u zemlji samo nekoliko sati nakon tvrdnji o dogovorenom prekidu vatre između SAD-a i Irana. Ministarstvo unutarnjih poslova pozvalo je građane da se sklone na najbliže sigurno mjesto, vjerojatno zbog prijetnje nadolazećom vatrom. Iran je tijekom cijelog rata izvodio odmazdne napade na susjedne zaljevske zemlje.

6:14 - Donald Trump se ponovo oglasio na TruthSocialu. Pozdravio je "veliki dan za svjetski mir" nakon što je pristao na dvotjedno zaustavljanje napada na Iran. Iranu je "dosta" sukoba i sada će biti "puno pozitivnih akcija", objavio je američki predsjednik na Truth Socialu. SAD će pomagati s pomorskim prometom kroz Hormuški tjesnac, rekao je Trump. Globalno važan plovni put koji je Iran uglavnom ostao zatvoren tijekom cijelog rata.

6:12 - Trump je rekao da su SAD ostvarile "potpunu i psolutnu pobjedu" nakon što su postigle dvotjedni sporazum o prekidu vatre s Iranom. "Potpuna i apsolutna pobjeda. 100 posto. Nema sumnje u to", rekao je u intervjuu za novinsku agenciju AFP. Trump nije rekao planira li ispuniti svoje prethodne prijetnje uništenjem iranske civilne infrastrukture ako Teheran prekrši sporazum. Rekao je da vjeruje da je Kina pomogla Iranu da pregovara o primirju, izvijestila je novinska agencija AFP. "Čujem da", rekao je Trump u telefonskom razgovoru kada ga je AFP upitao je li Peking bio uključen u poticanje Teherana - ključnog saveznika - da pregovara o primirju. Na pitanje hoće li se vratiti svojim izvornim prijetnjama o uništavanju iranskih civilnih elektrana i mostova ako sporazum propadne, sve što je rekao bilo je: "Morat ćete vidjeti."

6:05 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da zemlja podržava odluku Donalda Trumpa o obustavi napada na Iran na dva tjedna, ali da se primirje ne odnosi na Libanon. "Izrael podržava odluku predsjednika Trumpa da obustavi napade na Iran na dva tjedna, pod uvjetom da Iran odmah otvori tjesnac i zaustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regiji. Izrael također podržava američke napore da se osigura da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu i terorističku prijetnju Americi, Izraelu, iranskim arapskim susjedima i svijetu. Sjedinjene Države su rekle Izraelu da su predane postizanju ovih ciljeva, koje dijele SAD, Izrael i regionalni saveznici Izraela, u nadolazećim pregovorima. Dvotjedno primirje ne uključuje Libanon", poručio je.

Čini se da je to u suprotnosti s ranijom tvrdnjom pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, koji je u objavi na društvenim mrežama rekao da pauza u neprijateljstvima uključuje i Libanon.

6:00 - Iranski mirovni plan u deset točaka, predan Sjedinjenim Državama s ciljem okončanja rata na Bliskom istoku, predviđa da Washington prihvati nastavak iranskog programa obogaćivanja urana te potpuno ukidanje svih sankcija, prenose iranski mediji.

Plan, koji je objavilo Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, uključuje načelo nenapadanja, zadržavanje iranske kontrole nad Hormuškim tjesnacem, prihvaćanje obogaćivanja urana te ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija, izvijestili su državna televizija i agencija Mehr.

Iran također traži ukidanje rezolucija protiv Islamske Republike koje su donijeli Vijeće sigurnosti UN-a i Upravni odbor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), isplatu odštete Iranu, povlačenje američkih vojnih snaga iz regije te prekid borbi na svim frontama, uključujući jug Libanona, gdje Hezbolah - saveznik Teherana - vodi sukobe s Izraelom.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je u srijedu da su Sjedinjene Države, Iran i njihovi saveznici pristali na prekid vatre "na svim područjima", uključujući i Libanon, nakon pakistanskog posredovanja usmjerenog na zaustavljanje rata koji traje više od pet tjedana, prenosi agencija AFP.

5:50 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je pristao "obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna", pod uvjetom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, prenose agencije. Trump je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu - odnosno 2 sata ujutro po srednjoeuropskom - da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom. U protivnom je zaprijetio uništenjem "čitave jedne civilizacije".

Trump je rekao da je razgovarao s čelnicima Pakistana, koji je bio glavni posrednik između Washingtona i Teherana i koji je tražio dvotjedno primirje u iranskom ratu. "Na temelju razgovora s premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su zatražili da obuzdam razornu silu koja je večeras poslana na Iran, i pod uvjetom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, NEPOSREDNO i SIGURNO OTVARANJE Hormuškog tjesnaca, pristajem obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna", napisao je Trump na društvenim mrežama. „Ovo će biti dvostrano PRIMIRJE“, rekao je Trump.