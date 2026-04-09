ZA NE POVJEROVATI

Ovo je jedna od najluđih nogometnih priča: U ligi NDH natjecao se i jedan srpski klub

Autor
Damir Mrvec
09.04.2026.
u 16:00

Ovaj klub, koji je u lipnju 2021. proslavio stotinu godina postojanja, u svojoj dugoj povijesti krije epizodu jedinstvenu na ovim prostorima

U vihoru povijesnih okolnosti koje su ispisale sudbinu naroda i država na ovim prostorima, nogomet je često bio puno više od igre. Bio je odraz društvenih, političkih i nacionalnih previranja, a priče pojedinih klubova zvuče gotovo nevjerojatno. Jedna od takvih, koja nadilazi granice sporta i zalazi duboko u turbulentnu prošlost, jest ona o nogometnom klubu Bežanija iz Beograda. Ovaj klub, koji je u lipnju 2021. proslavio stotinu godina postojanja, u svojoj dugoj povijesti krije epizodu jedinstvenu na ovim prostorima: kao klub iz beogradskog predgrađa, za vrijeme Drugog svjetskog rata natjecao se u nogometnoj ligi Nezavisne Države Hrvatske. Osnovan je davne 1921. godine u Bežaniji, tada selu koje nije administrativno pripadalo ni Beogradu ni Zemunu, pod imenom SOKO. Kao i mnogi klubovi tog vremena, uskoro mijenja ime i postaje BSK, odnosno Bežanijski sportski klub, okupljajući lokalne zaljubljenike u nogomet i igrajući uglavnom prijateljske utakmice.

Sve se promijenilo s početkom Drugog svjetskog rata i okupacijom Kraljevine Jugoslavije. Teritorijalnim prekrajanjem pod njemačkom okupacijom, područje Bežanije, zajedno sa Srijemom, pripalo je Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. U takvim okolnostima, sportski život nije stao, već se prilagodio novim pravilima. Tadašnji BSK gasi se i formira se novi klub pod imenom HŠK (Hrvatski športski klub), koji se uključuje u natjecanja pod ingerencijom nogometnog saveza NDH. Ono što ovu priču čini apsolutnim kuriozitetom jest podatak koji navodi više povijesnih izvora: unatoč imenu i ligi u kojoj su se natjecali, svi igrači HŠK-a bili su Srbi, uglavnom isti oni koji su prethodno nosili dres BSK-a. 

Završetkom rata, 1946. godine, na temeljima nekadašnjeg HŠK-a, rađa se novi klub pod imenom Jedinstvo. Tada se po prvi put službeno registrira za natjecanja, postavši član Novosadskog nogometnog saveza i započevši svoj put u Srijemskoj ligi. Tamo je igrao sve do 1952. godine, kada prelazi pod okrilje Beogradskog nogometnog saveza, od kada se i vode detaljniji pisani tragovi o njegovim rezultatima. Konačno, pred početak sezone 1955./56., klub po posljednji put mijenja ime i dobiva ono koje nosi i danas - Bežanija. 

Sljedeće tri decenije Bežanija je provela uglavnom se natječući u Prvoj i Drugoj beogradskoj ligi.  Prekretnica i početak onoga što se može nazvati "procvatom" dogodili su se u sezoni 1988./89. Tada Bežanija osvaja Prvu beogradsku ligu i po prvi put u povijesti ostvaruje plasman u Beogradsku zonu. Uspjesi su se nastavili nizati, pa je klub ekspresno prošao i kroz taj rang te se plasirao u Srpsku ligu, što je bio njegov najveći doseg u vrijeme bivše Jugoslavije.

Najveći uspjesi u stoljetnoj povijesti kluba stigli su početkom 2000. godine. Nakon što je u sezoni 1999./2000. izborila plasman u Drugu saveznu ligu, Bežanija je postala stabilan drugoligaš, a u sezoni 2005./06. ostvarila je povijesni podvig. Osvajanjem prvog mjesta u Prvoj ligi Srbije, klub je po prvi put osigurao plasman u najviši rang, novoformiranu Superligu Srbije. Već u svojoj debitantskoj sezoni u eliti, 2006./07., Bežanija je postala najveće iznenađenje prvenstva. Predvođena mladom i talentiranom momčadi, završila je na fantastičnom četvrtom mjestu na ljestvici, čime je osigurala nastup u europskim natjecanjima.

Tako je Bežanija u ljeto 2007. godine izašla na međunarodnu scenu, igrajući u prvom pretkolu Kupa UEFA. Ždrijeb joj je za protivnika dodijelio albanski klub Besa Kavaja. U prvoj utakmici u Albaniji rezultat je bio 0:0, što je dalo veliku nadu za prolazak dalje. Međutim, uzvrat u Beogradu, igran na stadionu Železnika jer njihov objekt nije zadovoljavao UEFA-ine kriterije, donio je pravu dramu i jedan od najbolnijih trenutaka u povijesti kluba. Utakmica je završila rezultatom 2:2, a Bežanija je, unatoč tome što nije izgubila nijedan susret, ispala iz natjecanja zbog pravila gola u gostima. Nažalost, kao što to često biva u nogometu, nakon vrtoglavog uspjeha uslijedio je jednako brz pad. Iste sezone kada je igrala u Europi, Bežanija je u domaćem prvenstvu doživjela potpuni kolaps. Sezonu 2007./08. završila je na posljednjem, 12. mjestu Superlige i ispala u niži rang. Time je završena njena kratka, ali slavna epizoda u srpskoj nogometnoj eliti.

Klub se nakon toga stabilizirao u Prvoj ligi Srbije, drugom rangu natjecanja, gdje je proveo sljedećih 11 uzastopnih sezona. Konačni udarac stigao je nakon sezone 2018./19. Zbog velikih financijskih problema, uprava kluba bila je prisiljena donijeti tešku odluku i istupiti iz profesionalnih rangova natjecanja. Bežanija je administrativno izbačena u šesti rang, Međuopćinsku ligu Beograd, što je bio ogroman šok za klub takve tradicije. Ipak, "Lavovi", kako im glasi nadimak, nisu se predali. Krenuli su ispočetka, s dna, i postupnim napredovanjem stigli do Beogradske zone, četvrtog ranga srpskog nogometa gdje su i danas. 
Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
16:20 09.04.2026.

Sta je tu cudno?Srbi u NDH su imali ista prava kao i Hrvati ako nisu rovarili protiv drzave bilo kao cetnici bilo kao komunisti.

NE
Nemanadimak
16:05 09.04.2026.

Pa tada je to bila Hrvatska i sto je tu cudno? Klub je bio sa ove strane Save i Dunava i tada su granice bile drugdje. I Novi Sad je nekada bio u Hrvatskoj i Ban Jelacic je tamo rodjen.

Avatar rubinet
rubinet
16:52 09.04.2026.

A onda su 1945. vlastodršci prekrojili granice te poklonili Srijem istočnim susjedima. Ako pogledamo današnju hrvatsku istočnu granicu, razvidna je neprirodna crta od Iloka prema Račinovcima.

