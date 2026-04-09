Olakšanje zbog prekida vatre u Iranu, no čeka se pravi mir

Ujutro je najavljivao “smrt civilizacije”, a navečer je svijetu donio barem malo olakšanje. Američki predsjednik Donald Trump objavom o dvotjednom prekidu vatre u ratu u Iranu otvorio je novo poglavlje u međunarodnim odnosima. Dobar dio svijeta nada se da će američki predsjednik pronaći izlaz iz situacije i kaše koju je sam skuhao, i da će nakon dogovora o prekidu vatre slijediti i pravi mirovni sporazum. Nadajmo se da se u Iranu više neće ratovati – zbog života civila, zbog globalne ekonomije i zato što je svaki rat zapravo poraz svih uključenih. No, možda još važnije od svega, milijuni i milijuni stanovnika ovog planeta boje se da se možda valjamo prema trećem svjetskom ratu ili da se u njemu već nalazimo.