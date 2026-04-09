Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RUTTE PRENIO VRUĆU PORUKU

Trumpov ultimatum NATO-u: Šaljite ratne brodove u tjesnac, imate par dana

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autori: Tomislav Krasnec, Vecernji.hr
09.04.2026.
u 14:27

Rutte je prenio europskim dužnosnicima da Trump poručuje kako politička obećanja više nisu dovoljna

Na sastanku s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom u srijedu u Bijeloj kući američki je predsjednik Donald Trump dao Rutteu da prenese “ultimatum” europskim saveznicima od kojih traži da u roku od par dana konkretnim mjerama započnu slanje ratnih brodova i naoružanja prema operaciji u Hormuškom tjesnacu, piše njemački tjednik Der Spiegel pozivajući se na neimenovane izvore. 

Rutte je prenio europskim dužnosnicima da Trump poručuje kako politička obećanja više nisu dovoljna i da očekuje konkretnu akciju Europljana u sljedećih par dana. Trumpov zahtjev zapravo predstavlja ultimatum, reklo je nekoliko europskih diplomata koji su informirani nakon sastanka glavnog tajnika NATO-a s Trumpom. I Berlin je posljednjih dana signalizirao načelnu spremnost za zajedničku misiju u tjesnacu. Međutim, prema stajalištu njemačke vlade, za to moraju biti ispunjeni određeni kriteriji, poput snažnog mandata Ujedinjenih naroda te trajnog prekida vatre ili čak ispregovaranog primirja.

Osim zahtjeva vezanog uz Hormuški tjesnac, Trump dodatno snažno pritišće NATO saveznike novim prijetnjama. Prema izvještajima američkih medija, trenutno daje izraditi popis europskih NATO partnera koji su ga podržali u ratu protiv Irana ili su mu se suprotstavili. Prema tim izvješćima, Trump potom planira povući američke trupe iz zemalja koje su pokazale otpor. U središtu bi se mogla naći Španjolska, čija je vlada čak odbila američkom ratnom zrakoplovstvu dati prava preleta za borbene zrakoplove i zrakoplove za dopunu goriva u zraku.

Njemačka, s druge strane piše Spiegel, nije postavila nikakva ograničenja za korištenje velikih američkih baza. Unatoč tome, Trump je njemačku vladu identificirao kao protivnika rata, ponajprije zbog jake formulacije da vojna kampanja "nije naš rat". Iako taj citat potječe od ministra obrane Borisa Pistoriusa, u Bijeloj kući odmah je pripisan saveznom kancelaru Friedrichu Merzu, koji se inače izražavao nešto diplomatskije.
Ključne riječi
NATO Mark Rutte Donald Trump

Komentara 27

Pogledaj Sve
AR
Arsen222
14:38 09.04.2026.

Nije pitao nikoga kad je kretao u rat, a ponajmanje NATO saveznike

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
14:36 09.04.2026.

naranča ZAHTJEVA od eu država da pošalju ratne brodove u hormuški prolaz? pa zar nije jučer objavio TOTALNU POBJEDU nad iranom???

SI
siskic
14:32 09.04.2026.

trumpu ne popuštati. taj lik nije uračunljiv, i što dalje od njega. njegovi trbanti gledaju kako se što više obogatiti za mandata, a ovce neka pasu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!