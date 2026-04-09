Trumpov ultimatum NATO-u: Šaljite ratne brodove u tjesnac, imate par dana

Na sastanku s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom u srijedu u Bijeloj kući američki je predsjednik Donald Trump dao Rutteu da prenese “ultimatum” europskim saveznicima od kojih traži da u roku od par dana konkretnim mjerama započnu slanje ratnih brodova i naoružanja prema operaciji u Hormuškom tjesnacu, piše njemački tjednik Der Spiegel pozivajući se na neimenovane izvore.

Rutte je prenio europskim dužnosnicima da Trump poručuje kako politička obećanja više nisu dovoljna i da očekuje konkretnu akciju Europljana u sljedećih par dana. Trumpov zahtjev zapravo predstavlja ultimatum, reklo je nekoliko europskih diplomata koji su informirani nakon sastanka glavnog tajnika NATO-a s Trumpom. I Berlin je posljednjih dana signalizirao načelnu spremnost za zajedničku misiju u tjesnacu. Međutim, prema stajalištu njemačke vlade, za to moraju biti ispunjeni određeni kriteriji, poput snažnog mandata Ujedinjenih naroda te trajnog prekida vatre ili čak ispregovaranog primirja.

Osim zahtjeva vezanog uz Hormuški tjesnac, Trump dodatno snažno pritišće NATO saveznike novim prijetnjama. Prema izvještajima američkih medija, trenutno daje izraditi popis europskih NATO partnera koji su ga podržali u ratu protiv Irana ili su mu se suprotstavili. Prema tim izvješćima, Trump potom planira povući američke trupe iz zemalja koje su pokazale otpor. U središtu bi se mogla naći Španjolska, čija je vlada čak odbila američkom ratnom zrakoplovstvu dati prava preleta za borbene zrakoplove i zrakoplove za dopunu goriva u zraku.

Njemačka, s druge strane piše Spiegel, nije postavila nikakva ograničenja za korištenje velikih američkih baza. Unatoč tome, Trump je njemačku vladu identificirao kao protivnika rata, ponajprije zbog jake formulacije da vojna kampanja "nije naš rat". Iako taj citat potječe od ministra obrane Borisa Pistoriusa, u Bijeloj kući odmah je pripisan saveznom kancelaru Friedrichu Merzu, koji se inače izražavao nešto diplomatskije.