Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NBA LIGA

Aktualni prvak Oklahoma pobjedom osigurao 'broj 1' za doigravanje

NBA: Oklahoma City Thunder at Los Angeles Clippers
Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.04.2026.
u 15:00

Do sedme uzastopne pobjede u aktualnom pozitivnom nizu Thunder (64-16) je predvodio Chet Holmgren s 30 koševa i 14 skokova, a Shai Gilgeous-Alexander je spojio 20 poena i 11 asistencija

Aktualni NBA prvaci Oklahoma City Thunder pobjedom 128-110 na gostovanju kod LA Clippersa osigurali su 'broj 1' za doigravanje drugu godinu zaredom, a treći put zaredom će završiti osnovni dio sezone na prvom mjestu u Zapadnoj konferenciji.

Do sedme uzastopne pobjede u aktualnom pozitivnom nizu Thunder (64-16) je predvodio Chet Holmgren s 30 koševa i 14 skokova, a Shai Gilgeous-Alexander je spojio 20 poena i 11 asistencija.

Nakon prošlogodišnjeg osvajanja prvog naslova u povijesti franšize, Thunder će ponovno imati prednost domaćeg terena kroz cijelo doigravanje, a koliko to znači potvrđuje najbolji domaći učinak u ligi (34-6). Dovoljno je sjetiti se da je Thunder i prošlogodišnji naslov osvojio pobjedom u odlučujućoj, sedmoj utakmici finala na domaćem terenu, nošeni fanatičnom podrškom navijača u Paycom Centeru.

Clippersi se nisu mogli ravnopravno nositi s prvacima u svom Intuit Domeu i već su u prvoj čevrtini bili u zaostatku od 15 poena. Kawhi Leonard s 20 poena i Kobe Sanders sa 17 koševa, predvodili su strijelce Clippersa (41-39), koji će put do doigravanja tražiti kroz 'play-in'. Zasada drže osmo mjesto i smiješi im se gostovanje u Phoenixu u prvoj od dvije prilike za plasman u doigravanje. Za dva dana, na gostovanju u Portlandu, igrat će odlučujuću utakmicu za osmo mjesto protiv Trail Blazersa.

Phoenix Sunsi (44-36) su pobjedom 112-107 protiv Dallas Mavericksa osigurali sedmo mjesto na Zapadu. Devin Booker briljirao je s 37 poena i devet asistencija, dok je Dillon Brooks dodao 28 koševa, uključujući i ključno polaganje u završnici.

Iako su umalo prokockali prednost od 18 koševa s početka treće četvrtine, Sunsi su ipak zadržali kontrolu u završnici i sada čekaju rasplet borbe između Clippersa i Trail Blazersa iz koje će im doći suparnik u 'play-inu'.

Dallas je nastavio niz loših rezultata, a ovo ime je bio deseti poraz u posljednjih 12 utakmica. No, utjeha im mogu biti konstantno dobre partije Coopera Flagga, koji je i protiv Sunsa s 11 koševa, 13 skokova te šest asistencija pokazao da je jedan od najozbiljnijih kandidata za osvajanje nagrade za novaka godine.

Denver Nuggetsi trenutučno imaju najduži pobjednički niz, a za desetu uzastopnu pobjedu su svladali Memphis Grizzliese sa 136-119. Nikola Jokić je došao do novog 'triple-double' učinka sa 14 koševa, 16 skokova i 10 asistencija. Denver (52-28) će, po svemu sudeći, u doigravanje ući s trećeg mjesta na Zapadu.

Prođu li i jedna i druga momčad prvi krug doigravanja, Denver će za plasman u konferencijsko finale igrati protiv San Antonio Spursa koji su sinoć svladali Portland sa 112-101 i došli do 13. pobjede u zadnjih 14 nastupa, iako su bili bez ozlijeđenih Victora Wembanyame (rebra) i Stephona Castlea (koljeno).

De'Aaron Fox je predvodio momčad iz San Antonija s 25 koševa, a kod Portlanda je najbolji bio Deni Avdija s 29 poena.

Cleveland Cavaliersi (51-29) su pobjedom 122-116 protiv Atlanta Hawksa ostali u igri za treće mjesto na Istoku. U dvoboju s New York Knicksima trenutačno imaju jedan poraz više.

Donovan Mitchell s 31 poenom i Evan Mobley s 22 koša i 19 skokova bili su najbolji u domaćoj pobjedi protiv Hawksa (45-35) koji se i dalje bore za izravan plasman u doigravanje. Trenutačno su na petom mjestu, ali Toronto Raptorsi (44-35), Orlando Magic (44-36) i Philadelphia 76ersi (43-36) ih mogu prestići te gurnuti u 'play-in'.

Posebno opasnim se doima Orlando koji je svladao Minnesota Timberwolvese sa 132-120 i došao do četvrte pobjede u nizu. Paolo Banchero predvodio je Magic s 20 poena, osam skokova i šest asistencija. Desmond Bane postigao je 18 koševa, Franz Wagner dodao je 17, a Goga Bitadze je uz 14 poena došao i do 15 skokova.

Najbolji igrač oslabljenih Timberwolvesa bio je Terrence Shannon Jr. s čak rekordna 33 poena i pet pogođenih trica.

Na Istoku su prvo mjesto osigurali Detroit Pistonsi (58-22) koji su pred svojim navijačima s uvjerljivih 137-111 svladali Milwaukee Buckse.

Jalen Duren predvodio je momčad s 21 poenom, dok se Cade Cunningham vratio nakon duže pauze i odmah upisao 'double-double' (13 koševa, 10 asistencija). Bucksi su doživjeli osmi poraz u posljednjih deset utakmica, a Jericho Sims je ostvario 'triple-double' s 11 koševa, 11 skokova i 10 asistencija.

Ključne riječi
Oklahoma košarka nba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!