Legenda se već tjedan dana nalazi u bolnici zbog infekcije: 'Rezigniran sam, dosta mi je ovih gluposti'

Belgijska biciklistička legenda Eddy Merckx već je tjedan dana na bolničkom liječenju zbog infekcije kuka, objavio je belgijskom dnevnik Het Laatste Nieuws u četvrtak.

"Budući da sam trpio snažne bolove, primljen sam u bolnicu prošli ponedjeljak“, rekao je Merckx za ove flamanske novine.

"(Liječnici) ne mogu pronaći uzrok ove infekcije, a budući da antibiotici nisu baš učinkoviti, ponovno će me operirati sljedeći ponedjeljak. Dosta mi je ovih gluposti", rezignirano je poručio 80-godišnji peterostruki pobjednik Tour de Francea.

Njegovi zdravstveni problemi datiraju još od prosinca 2014. kad je pao tijekom vožnje biciklom, poskliznuvši se na željezničko-cestovnom prijelazu i doživio prijelom kuka.

Od tada je šest puta bio podvrgnut operacijskim zahvatima. Važno je bilo zamijeniti inicijalno postavljenu protezu koja mu je bila nepravilno pričvršćena.