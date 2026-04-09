TRPI SNAŽNE BOLOVE

Legenda se već tjedan dana nalazi u bolnici zbog infekcije: 'Rezigniran sam, dosta mi je ovih gluposti'

Meise: Predstavljanje knjige o bivšem belgijskom biciklistu "Eddy Merckx". De Ultieme Biografie
Belgijska biciklistička legenda Eddy Merckx već je tjedan dana na bolničkom liječenju zbog infekcije kuka, objavio je belgijskom dnevnik Het Laatste Nieuws u četvrtak.

"Budući da sam trpio snažne bolove, primljen sam u bolnicu prošli ponedjeljak“, rekao je Merckx za ove flamanske novine.

"(Liječnici) ne mogu pronaći uzrok ove infekcije, a budući da antibiotici nisu baš učinkoviti, ponovno će me operirati sljedeći ponedjeljak. Dosta mi je ovih gluposti", rezignirano je poručio 80-godišnji peterostruki pobjednik Tour de Francea.

Njegovi zdravstveni problemi datiraju još od prosinca 2014. kad je pao tijekom vožnje biciklom, poskliznuvši se na željezničko-cestovnom prijelazu i doživio prijelom kuka.

Od tada je šest puta bio podvrgnut operacijskim zahvatima. Važno je bilo zamijeniti inicijalno postavljenu protezu koja mu je bila nepravilno pričvršćena.

požar gif
Tour de France biciklizam

ML
mladaklada
15:18 09.04.2026.

Ako ovo nije ironija sudbine, da Eddy Merckx padne s bicikla i slomi kuk. Doduše, ni ne čudi previše ako se dogodilo na pružnom prijelazu, u vlažnoj belgijskoj klimi. Želim tom fantastičnom sportašu, jednom od najboljih u povijesti i sportskom idolu naše mladosti, da se uspješno oporavi.

