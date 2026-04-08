LIGA PRVAKA

Nantes i Szeged izborili plasman u četvrtfinale: Dobri nastupi hrvatskih igrača

Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske
Hina
08.04.2026.
u 23:16

Kod Mađara su hrvatski reprezentativci Mario Šoštarić i Marin Jelinić  zabili po pet golova

Rukometaši francuskog Nantesa i mađarskog PICK Szegeda plasirali su se u četvrtfinale EHF lige prvaka. 

Szeged je kod poljskog KIelcea odigrao 32-32 i prošao dalje zahvaljujući pobjedi 26-23 iz prve utakmice. Kod Mađara su hrvatski reprezentativci Mario Šoštarić i Marin Jelinić  zabili po pet golova. Mađari će u četvrtfinalu igrati s europskim prvakom Magdeburgom. 

Nantes je kod kuće slavio s protiv danskog GOG Gudmea 40-26 i potvrdio pobjedu iz prvog susreta (34-33). Francuze za plasman na Final Four čeka Barcelona. 
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

