RUKOMET

Montpellier i Flensburg prvi četvrtfinalisti Europske lige: Slab nastup Hrvata

Hina
07.04.2026.
u 22:00

Rukometaši francuskog Montpelliera i njemačkog Flensburga plasirali su se u četvrtfinale Europske lige, nadmašivši u dvije utakmice norveški Elverum, odnosno danski Skanderborg.

Elverum je u uzvratu u Norveškoj svladao Montpellier s 35-31, ali je francuska momčad izborila plasman u četvrtfinale s ukupnih 67-59, jer je u prvom dvoboju slavila s 36-24.

Hrvatski reprezentativac Zvonimir Srna koji igra za Montpellier je ostao bez šuta, a zaradio je jedno isključenje.

Montpellier će u četvrtfinalu igrati protiv skopskog Vardara 1961. Prva utakmica će biti odigrana u Francuskoj 28. travnja, a uzvrat u Skoplju je 5. svibnja.

Flensburg je pred svojim navijačima odigrao 33-33 protiv Skanderborga, ali kako je u prvom dvoboju u Aarhusu njemačka momčad slavila 38-32 i to je bilo dovoljno za plasman u četvrtfinale.

Prošlogodišnji pobjednici Europske lige će za plasman na Final Four igrati protiv Hannover-Burgdorfa. Prva utakmica će biti odigrana u Flensburgu 28. travnja, a uzvrat u Hannoveru je 5. svibnja.
