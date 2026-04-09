FOTO Europskog čelnika prikazali i kao superheroja: Njegova objava 'zapalila' mreže
Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli primirje, oglasio se i španjolski premijer Pedro Sánchez. On je, naime, otvoreno isticao kako se protivi ratu, a Madrid je odbio američki zahtjev za korištenjem vojnih baza na njezinu teritoriju.
"Prekid vatre uvijek je dobra vijest. Posebno ako vodi prema pravednom i trajnom miru. No trenutačno olakšanje ne smije nas natjerati da zaboravimo kaos, uništenje i izgubljene živote. Španjolska vlada neće pljeskati onima koji pale svijet, a onda se pojave s kantom vode. Ono što je sada potrebno: diplomacija, međunarodno pravo i MIR", objavio je Sánchez.
Nakon njegove objave, uslijedila je lavina komentara na platformi X. Iako je bilo onih koji su ga kritizirali, mnogi su pohvalili njegov stav i objavu. Pritom, dijelili su fotografije kreirane umjetnom inteligencijom koje ga, primjerice, prikazuju kao superheroja, ali i memeove kojima se omalovažava SAD.