KAKVA PARTIJA

Hrvat je bio ključni junak Magdeburga! Mandić spektakularnim obranama razoružao Füchse

Zadar: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske
28.03.2026.
u 18:16

Matej Mandić, hrvatski rukometni reprezentativni vratar, bio je junak derbija njemačkog prvenstva između Magdeburga i Füchsea (35:33). Ukupno je imao 12 obrana, od čega deset samo u drugom poluvremenu. Preostale dvije upisao je u prvom, i to u samo pet minuta koliko je proveo na vratima, dok domaći trener iz samo njemu poznatih razloga nije vratio Hernandeza, koji nije imao svoj dan. Uostalom, Španjolac je imao samo dvije obrane iz 16 šuteva (12,5 posto).

Mandić je branio udarce u ključnim trenucima, kada je Magdeburg lovio zaostatak berlinskih “lisica”. Na kraju je imao 38,7 posto uspješnosti obrana. Treba pohvaliti i vratara Füchse Berlina, Dejana Milosavljeva, koji je imao 13 obrana, od čega je obranio čak pet sedmeraca.

Najefikasniji kod Magdeburga bili su Magnus Saugstrup s devet pogodaka te Felix Claar, Ómar Ingi Magnússon i Matthias Musche sa po šest pogodaka. Kod gostiju je očekivano najviše pogodaka postigao Mathias Gidsel – čak 11 iz 15 šuteva, uz četiri asistencije. Osam pogodaka dodao je još jedan Danac, Lasse Andersson.

Ovom pobjedom Magdeburg sada ima čak sedam bodova više od drugoplasiranog Flensburga.
