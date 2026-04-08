Vance o napadima na Libanon: Došlo je do nesporazuma. Iranci su pogrešno zaključili, takvo obećanje nismo dali

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance izjavio je kako bi se Izraelci mogli „donekle suzdržati” u nastavku zračnih udara na Libanon tijekom dvotjednog primirja, dodajući da će tijekom povratka iz Mađarska u Sjedinjene Države, u predsjedničkom zrakoplovu Air Force Two, primiti cjelovito izvješće o situaciji.

Vance je novinarima rekao da eventualno smirivanje izraelskih aktivnosti u Libanonu nije uvjet primirja, već izraz dobre volje Izraela prema Sjedinjenim Državama i želje da pregovori s Iranom budu „uspješni”. „Ako Iran želi dopustiti da se pregovori raspadnu zbog sukoba u kojem su već bili izloženi snažnim udarima u Libanonu, što s njima nema nikakve veze i što Sjedinjene Države ni u jednom trenutku nisu uvrstile u okvir primirja, to je u konačnici njihova odluka”, poručio je Vance.

Naglasio je kako smatra da je došlo do „opravdanog nesporazuma” s Iranom, koji je, prema njegovim riječima, pogrešno zaključio da Libanon ulazi u opseg primirja. „Mislim da su Iranci vjerovali kako primirje obuhvaća i Libanon, no to jednostavno nije točno. Takvo obećanje nikada nismo dali niti smo to ikada naznačili”, rekao je Vance. „Jasno smo istaknuli da je primirje usmjereno na Iran te na američke saveznike, Izrael i arapske države Perzijskog zaljeva.”

Potpredsjednik je također ponovio da će primirje prestati vrijediti ako Iran ne ispuni obećanje o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. „Predsjednik je vrlo jasan: riječ je o primirju i pregovorima. To je ono što mi nudimo, a zauzvrat očekujemo ponovno otvaranje tjesnaca. Ako se to ne dogodi, predsjednik neće poštovati dogovorene uvjete, ukoliko ih se ne bude pridržavao ni Iran”, izjavio je Vance novinarima ispred zrakoplova Air Force Two pri odlasku iz Mađarske.

Njegove izjave nadovezuju se na ranije komentare glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt, koja je istoga dana iznijela slična stajališta. Vance je dodao kako je sporazum trenutačno u „dobroj fazi”, ali je upozorio da će iranski režim snositi „ozbiljne posljedice” prekrši li preuzete obveze. „U osnovi, nalazimo se u dobroj poziciji. Tjesnaci se ponovno otvaraju, imamo primirje, i, iskreno, ako prekrše svoj dio dogovora, suočit će se s ozbiljnim posljedicama”, rekao je.

U srijedu je Vance kritizirao predsjednika iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf zbog tvrdnji da su Sjedinjene Države prekršile sporazum o primirju, ocijenivši kako njegove primjedbe „nemaju smisla”. „Doista se pitam koliko dobro razumije engleski jezik, jer neke od njegovih izjava, iskreno, nemaju nikakvog smisla u kontekstu pregovora koje smo vodili”, kazao je Vance novinarima uoči povratka u SAD.

Ranije toga dana, Ghalibaf je na društvenoj mreži X ustvrdio da su Sjedinjene Države prekršile dogovor postignut u utorak navečer, jer nisu zaustavile napade na Libanon, narušile su iranski zračni prostor te osporile Iranu pravo na obogaćivanje urana, piše CNN.

Iako je priznao da su „primirja uvijek složena i nesavršena”, Vance je ustvrdio da se Sjedinjene Države pridržavaju dogovora te da pregovori i dalje napreduju. Odbacio je i iranske tvrdnje da Libanon uživa zaštitu primirja te da Iran može nastaviti s obogaćivanjem urana, naglasivši da SAD nikada nije prihvatio takve uvjete, dok je jedan od ključnih zahtjeva predsjednika Donald Trump upravo odricanje Irana od obogaćenog urana.

„Ne bavimo se time što oni tvrde da imaju pravo činiti. Bavimo se onime što uistinu čine”, poručio je Vance. Unatoč kritikama, nastojao je zadržati optimističan ton, ocijenivši Ghalibafove izjave kao pokazatelj da ipak postoji „velik broj točaka suglasja”. „On kaže da postoji nekoliko točaka neslaganja. To onda znači da postoji mnogo točaka slaganja, jer u optjecaju imamo plan od 15 točaka, kao i plan od 10 točaka”, rekao je.

Vance je otkrio i da su se pojavila tri različita prijedloga s deset točaka, što je dodatno pridonijelo konfuziji oko temelja pregovora. „Prvi prijedlog od deset točaka bio je dokument koji je, iskreno, vjerojatno napisao ChatGPT, dostavljen Steve Witkoff i Jared Kushner, te je odmah odbačen”, izjavio je. „Drugi prijedlog bio je znatno razumniji i rezultat je određenih konzultacija između nas, Pakistanaca i Iranaca. Na taj se dokument predsjednik referirao jučer”, dodao je.

Treći prijedlog, koji kruži društvenim mrežama, ocijenio je „još maksimalističkijim” od prvog. Za inicijalni dokument ustvrdio je da ga je sastavila „gotovo slučajna osoba u Iranu”, kritizirajući pritom medije zbog načina na koji su ga prenijeli. Međutim, upravo je tu izjavu, prema kojoj je Iran ostvario veliku pobjedu i prisilio Sjedinjene Države da prihvate njegov plan kao osnovu pregovora, CNN je pribavio od iranskih dužnosnika, a prenijelo ju je i više iranskih državnih medija.