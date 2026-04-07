Europska rukometna liga

Sjajne vijesti: Nexe izborilo susret s Duvnjakom i društvom

Susret Nexea i Kristianstada u doigravanju za ulazak u četvrfinale EHF Europske lige
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
07.04.2026.
u 22:55

Rukometaši Nexea plasirali su se u četvrtfinale Europske lige. Nakon što su u gostima pobijedili Kristianstad (36:34), isto su ponovili u Našicama, ali još uvjerljivije – 32:27. Ove sezone švedska momčad samo je jednom izgubila s pet razlike – od Vardara u Skoplju, a sada i u Našicama. Svi ostali porazi, kojih je bilo malo, bili su s manjom razlikom. Bilo je puno junaka sinoć u Našicama, no izdvojit ćemo neke. Prvi među jednakima bio je poljski vratar Marcel Jastrzębski, ili kako ga domaći zovu "Jastreb". Obranio je 15 udaraca uz sjajnih 45,5 posto obrana.Što se tiče strijelaca, Lučlin je postigao šest pogodaka.

– Rekao sam i prije utakmice da će ovo biti puno teža utakmica od one prve u gostima. Vidjeli ste po prvom poluvremenu koliko je jaka švedska momčad. U svlačionici sam rekao da više ne smije biti toliko pogrešaka i izgubljenih lopti. Krenuli smo sjajno, brzo smo preokrenuli rezultat u našu korist i, zahvaljujući obranama Poljaka, došli do lijepe prednosti. Svi koji prate i razumiju rukomet znaju da bez obrana vratara nema velikih pobjeda – rekao je Saša Barišić Jaman, trener Nexea.

U četvrtfinalu će Nexe igrati dvije utakmice protiv Kiela.

– Nema veće i ljepše nagrade za naše gledatelje nego da u našoj dvorani vide Domagoja Duvnjaka – zaključio je Jaman.

U ostalim utakmicama postignuti su sljedćei rezultati: Elverum - Montpellier (Srna) 35:31 (prva utakmica 24:36), Flensburg - Skandeborg 33:33 (38:32), Melsungen (Mandić 5) - Elite 35:26 (29:35. (dm)

