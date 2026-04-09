OGROMNA ŠTETA

VIDEO Veliki požar gutao je poznatu građevinu, dramatični snimci obišli su svijet!

09.04.2026.
u 11:23

Dramatične scene dogodile su u noćnim satima u srijedu u Brazilu. Mjesto drame bio je olimpijski park u Riju de Janeiru, gdje je gorio krov tamošnjeg velodroma, na kojem se održavao dio natjecanja na Olimpijskim igrama kojima je Rio de Janeiro bio domaćin 2016. godine.

Požar je napravio veliku materijalnu štetu, a prijetilo je i još gore da usred noći nisu bile angažirane brojne vatrogasne snage, s 80 ljudi i 20 vozila. Nakon što je vatra zahvatila krov, brzom akcijom vatrogasaca spašen je važni dio stadiona. Kako je rekao gradonačelnik Rija Eduardo Cavaliere, prvi pregled stanja pokazao je da nije bilo oštećenja na stazi.

- U dobrom je stanju, neoštećena i dobro očuvana. Treba je očistiti i treba obaviti dodatne radove u održavanju prije nego možemo reći da je velodrome ponovno u funkciji - dodao je gradonačelnik Rija o posljedicama požara, a dramatični snimci ubrzo su postali viralni na društvenim mrežama. 

