Hrvatski klub na korak do povijesti i europskog velikana: Našice su večeras poprište istinskog spektakla

Rukometni hram u Našicama, Športska dvorana kralja Tomislava, bit će večeras (20.45 sati) poprište istinskog europskog spektakla. Domaćin Nexe traži potvrdu prolaska u četvrtfinale Europske lige. Pred svojim navijačima branit će prednost od dva pogotka (36:34) stečenu u nevjerojatno uzbudljivom prvom susretu odigranom u Kristianstad Areni. Gosti u Našice ne dolaze s bijelom zastavom. Riječ je o izuzetno kvalitetnoj i iskusnoj momčadi koja igra moderan i brz rukomet.

Njihova forma je impresivna; u posljednjih deset utakmica u svim natjecanjima ostvarili su čak osam pobjeda, od čega četiri na gostujućim terenima. Glavna zvijezda i mozak ekipe je Axel Månsson, koji je nakon prve utakmice s Nexeom došao do brojke od 93 postignuta pogotka u Europskoj ligi, čime je uvjerljivo prvi strijelac natjecanja.

– Čeka nas jako teška utakmica. Uporno ponavljam da je tek završeno prvo poluvrijeme i da nas čeka odlučujućih 60 minuta u Našicama. Na sreću, igramo doma i nadam se da će biti pune tribine, da će navijači biti naš osmi igrač. Iskreno, igrači jedva čekaju da utakmica počne i da potvrdimo ono što smo započeli prije tjedan dana u Švedskoj. Stvarno se nadam da će sve dobro završiti i da ćemo se na kraju svi zajedno veseliti. Ne treba puno riječi trošiti na Kristianstad. Pokazali su u prvoj utakmici da su jako neugodni. U uzvratu nemaju što izgubiti, moraju ganjati dva razlike. Što se nas tiče, namjera je ista kao i u Švedskoj prije tjedan dana, idemo striktno na pobjedu – rekao je Saša Barišić Jaman, trener Našičana.

Plasmanom u četvrtfinale Nexe bi na putu prema Final Fouru igrao protiv najtrofejnije njemačke momčadi Kiela, u kojoj igraju i Domagoj Duvnjak i Veron Načinović.