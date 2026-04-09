Skandal trese Mađarsku: Orbánov sin dobio 'uputu od Boga' pa htio pokrenuti vojnu operaciju?

Mađari u nedjelju izlaze na parlamentarne izbore, a dio tamošnjih medija posljednjih dana opširno izvještava o skandalu u koji je umiješan Gáspár Orbán, sin dugogodišnjeg premijera Viktora Orbán. Sve se, naime, vrti oko vojne misije u Čadu te postoji li ona uopće. Satnik Pálinkás Szilveszter govorio je početkom travnja, u intervjuu za Telex, o misiji te ulozi Gáspára Orbána u njoj. Pálinkás je sa premijerovim sinom završio vojnu akademiju i, prema njegovim riječima, ostali su u kontaktu i kasnije kada mu je Gáspár Orbán povjerio svoje zamisli i brige. Prema Pálinkásu, Gáspár Orbán mu je rekao da mu je, dok je volontirao u Africi, Bog rekao da dođe i spasi afričke kršćane. Tada je, prema Pálinkásu, Gáspár Orbán dobio ideju da vodi vojnu misiju u Čad radi zaštite tamošnjih kršćana.

Pálinkás je kazao kako je Gáspár Orbán nakon akademije počeo planirati svoju afričku misiju. Također, naveo je kako mu je premijerov sin rekao da tijekom misije računa s pedesetpostotnim gubitkom, odnosno da će poginuti pedeset posto mađarskih vojnika. Kazao je i kako je pokušao odgovoriti Gáspára, na što je dobio odgovor: "Da bismo postali razvijena vojska s iskustvom, iskustvo ćemo steći krvlju.“

Nakon intervjua s Pálinkásom, ministar obrane Kristóf Szalay-Bobrovniczky izjavio je: "Čadske misije nema, mađarski vojnici ne idu u Čad. Svaka tvrdnja koja govori suprotno je gruba lažna uzbuna“. Kako piše Telex, još u listopadu 2023. Szalay-Bobrovniczky objavio je da Mađarska na poziv čadskog predsjednika planira poslati vojnu misiju u tu zemlju. Tada je obrazložio da je cilj "jačanje stabilnosti Čada, a time i sigurnosti Europe i Mađarske, te zaustavljanje novih migracijskih valova koji prijete iz Afrike". Prema tadašnjem obliku, misija je trebala početi 2023. i trajati do kraja 2025. godine. Odluka je na kraju i prošla u parlamentu s više od dvije trećine glasova. Ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó je u prosincu 2023. govorio da ovisi o čadskom vodstvu kakav će konkretan oblik vojna suradnja poprimiti. Uz to, Szalay-Bobrovniczky u jednom je intervjuu potvrdio da Gáspár Orbán u činu satnika radi na pripremi čadske vojne misije.

Iako je Mađarska tvrdila da ih je čadski predsjednik zamolio da pošalju vojnike, pokazalo se da u Čadu još nije donesena konačna odluka. U svibnju 2024., u Čadu su održani izbori, a prema tadašnjim informacijama, parlament je o tome trebao odlučivati tek nakon njih. U rujnu 2024., ministar Péter Szijjártó potvrdio je da i dalje planiraju slati vojnike u Čad. Potom se u lipnju 2025. pokazalo da se realizacija misije ponovno odgađa. Od tada do sada, kada je Szalay-Bobrovniczky sve nazvao "lažnom uzbunom", nije bilo govora o misiji.

Péter Magyar, oporbeni vođa, oglasio se nakon intervjua objavljenom u Telexu te ponovio kako je kapetan Pálinkás otkrio da premijerov sin planirao vojnu operaciju u Čadu. "Viktor Orbán više ne može šutjeti! Pozivam premijera da odmah obavijesti mađarsku javnost o planiranoj vojnoj operaciji svog sina u Africi i da odmah zaustavi sve strane vojne misije u kojima bi životi mađarskog naroda mogli biti ugroženi!", naveo je.