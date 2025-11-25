Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
Luka Plantić

Hrvatski 'Grom' obranio naslov: 'Kad sam ga slomio, počeo je udarati nisko i boksati prljavo'

Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
25.11.2025.
u 14:41

Kad ću se i s kim boriti trebao bih znati nakon WBC-ove konvencije koja će se od 30. studenog do 5. prosinca održati u Bangkoku. Mogao bi to biti netko poput šestorangiranog Charla ili pak "interim" prvaka Mbilli, kazuje hrvatski boksački profesionalac za kojim je 13 uvjerljivih pobjeda

Nakon što je u glavnom gradu Albanije prekidom u devetoj rundi pobijedio Bwogija iz Ugande i tako obranio WBC-ov internacionalni pojas supersrednje kategorije, hrvatski boksački profesionalac Luka Plantić vratio se u svoju bazu u Kaštelima gdje ga je veselo dočekala njegova obitelj koju uz suprugu čini i troje dječice.

- Potpuno je drugačiji osjećaj kada imaš obitelj i znaš za koga se boriš i tko će te s radošću dočekati kod kuće - kazao nam je hrvatski "Grom" (Thunder) ispričavši nam ponešto i o svojoj 13. profesionalnoj pobjedi, desetoj prekidom:

- Prvu rundu sam izgubio no kasnije sam ga lomio tempom a kad je onemoćao počeo je nisko udarati, prljavo boksati pa je dobio javnu opomenu za držanje. Bacio sam ga u teški nokdaun a kada mu je sudac odbrojao on se požalio da nije stigao gumu staviti. Po izrazu lica vidjelo se da nije spreman nastaviti pa je sudac prekinuo borbu. Ne zovu mene zalud "Thunder". Slomio sam mu volju za borbom i tako obranio svoj pojas.

Plantić je trenutačno sedmi na WBC-ovoj rang listi i nada se novom uspinjanju.

- Nadam se ja i eliminacijskoj borbi za izazivača svjetskog prvaka Terenca Crawforda a u toj borbi bi mi se mogao suprotstaviti netko poput Jermalla Charla ili pak Christianom Mbilijem koji je takozvani "privremeni" prvak. S kim bih se i kada trebao boriti, a ja se nadam negdje u travnju ili svibnju, točno ćemo znati nakon kongresa WBC-a koji se krajem studenog održava u Bangkoku.

Uslijedit će sada, kaže Luka, jednomjesečni odmor.

- Uzet ću pasivni odmor od 30-ak dana. Tijelo se mora resetirati na tvorničke postavke da bude spremno za nova opterećenja i novi pripremni kamp. Spremao sam se za ovaj meč od sredine kolovoza do sada. To su četiri mjeseca u pogonu za koje vrijeme su se događale i manje ozljede koje sam morao rješavati.

A rješavati se morao i viška kilograma, zapravo one radne težine koja je iznosila oko 82 kilograma. Kad smo ga cimnuli da se pripazi adventske i blagdanske kuhinje, kazao je:

- Ja s kilažom i skidanjem viška kilograma nemam problema. Uoči ove borbe, posljednjih sedam dana izgubio sam sedam-osam kilograma bez problema. Čak sam i na dan vage doručkovao i to ne sitno. Pojeo sam pet kuhanih jaja i salatu i bez problema zadovoljio graničnih 76,2 kilograma. Dakle, meni kontrola težine nije nikakav problem.
Ključne riječi
WBC Luka Plantić Boks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja