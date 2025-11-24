Luka Plantić prekidom obranio pojas prvaka i poručio: Sljedeći, molim

Hrvatski boksač Luka Plantić nastavio je svoju nisku uspjeha u profesionalnom ringu. Thunder je na priredbi u Tirani pobijedio Shadirija Musu Bwogija iz Ugande i obranio WBC-ov International pojas supersrednje kategorije.

Neporaženi Plantić je u svom 13. profesionalnom nastupu u devetoj rundi nokautirao Bwogija, našem borcu je to bio deseti trijumf prekidom u karijeri, piše Croring.

Luka je sjajno ušao u meč i od prvog zvuka gonga držao visok ritam, koji je protivnik teško pratio. Bwogi je nekoliko puta dobro pogodio Plantića, no to je bilo sve što je borac iz Ugande mogao pokazati.

Kako je borba odmicala, Bwogi je gubio snagu, te se često hvatao za konopce, zbog čega mu je sudac oduzeo bod. Pokušao je čak i niskim udarcima poremetiti koncentraciju našem borcu, no Luka je ostao smiren i majstorski odradio posao.

Sudac je u osmoj rundi prvi put brojao Bwogiju. Borac iz Ugande uspio je doći do sljedeće runde i onda je stigao kraj. Prvo brojanje u devetoj rundi je preživio, a onda ga je Plantić završio.

Sudac je još jednom brojao Bwogiju koji nije pokazivao interes nastaviti borbu, te je prekinuo je meč. Naš borac je tako stigao do 13. pobjede u karijeri.

Plantić je četvrti put obranio WBC-ov International pojas u supersrednjoj kategoriji. Osvojio ga je prošle godine u travnju protiv Jacka Cullena, a sad je sve bliže vrhu divizije u kojoj vlada Terence Crawford.

‘Sljedeći, molim’, poručio je Luka Plantić i objavi na društvenim mrežama.