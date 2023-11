Romano ukazuje na hrvatskog 'dragulja' iz Slavonije: Na meti je velikih klubova Europe

Slavonski 17-godišnji talent Anton Matković privlači pažnje velikih nogometnih klubova, potvrdio je tu informaciju najpoznatiji nogometni stručnjak za transfer i tržište, Fabrizio Romano.

- Raste zanimanje za 17-godišnjeg hrvatskog talenta Antona Matkovića. Napadač Osijeka privlači važne klubove, a rečeno mi je da ga prati Everton.

- Prate ga također i Salzburg i Sassuolo, trenutno nije vrijeme za odluku o promjeni kluba, ovo je igrač na kojeg definitivno treba paziti - napisao je Romano na svojim profilima na društvenim mrežama.

Riječ je o mladiću rođenom u Slavonskom Brodu, napadaču snažne građe, visokom 191 centimetar, hrvatskom reprezentativcu u mlađim uzrastima koji je u Osijek stigao prošle godine iz redova Marsonije.

Matković zasad nije debitirao za prvu momčad Osijeka, ali dvaput se našao na klupi - kod kuće protiv Rudeša kad je momčad privremeno vodio Ivo Smoje te na zadnjem gostovanju, kod Gorice kod novog trenera Zorana Zekića.

Matković najčešće nastupa za Osijekovu U-19 momčad, a zasad je bio član hrvatskih U-17 i U-19 selekcija.

