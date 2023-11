Sergej Jakirović: Rekao sam da kriza ne može vječno trajati...

Nogometaši Varaždina i Dinama danas u 15 sati na Gradskom stadionu u Varaždinu odigrat će prvu međusobnu utakmicu u ovoj sezoni.

– Očekuje nas zahtjevna utakmica. Malo sam pretraživao, Varaždin je zadnji put izgubio 26. kolovoza, i to protiv Hajduka. Jasno je stoga koliko nas težak posao očekuje. To je fluidna i potentna momčad koja teži nadigravanju. Morat ćemo biti na maksimalnoj razini mislimo li uzeti nešto u toj utakmici. Naravno, cilj su tri boda, kao i svaku utakmicu koju igramo – počeo je Sergej Jakirović, trener Dinama.

Varaždin u zadnjih sedam utakmica ima samo jedan poraz. Koliko će Dinamovoj momčadi u mislima biti utakmica protiv Viktorije Plzeň?

– Mi moramo biti koncentrirani na prvu sljedeću utakmicu. To je ova s Varaždinom. Prvenstvo je dosta komplicirano jer je dosta momčadi u nekoliko bodova, svatko svakome može napraviti probleme. Ne razmišljamo o Viktoriji.

Koliko su dvije zadnje pobjede psihološki otkočile momčad?

– Jako puno nam znače. Veselje nakon pobjeda jasan je pokazatelj koliko je igračima stalo. Rekao sam da to neće vječno trajati. To je nogomet, negdje ti uzme, a negdje vrati. Važno je nasloniti se na ovo sve do sada i nastaviti u pozitivnom ritmu, moramo dati sve od sebe. Jako je važno da svaki igrač vjeruje da možemo okrenuti i pobijediti, onda će nam lopta vratiti.

Koliko ste zadovoljni reakcijom igrača koji su istračali u Oriovcu?

– Jako sam zadovoljan. Bili su odgovorni, dali su sve od sebe. Važno nam je da se nitko nije ozlijedio. U momčadi ima dosta viroze i svaki dan netko otpadne na dan-dva. Znamo svi koliko treba čovjeku da se vrati nakon temperature.

Tko je u ovom trenutku izvan pogona?

– To je sigurno Bruno Petković, Ademi, Buljat i Ljubičić su ovaj tjedan imali problema, Gabrijel Rukavina, on zaista nema sreće. Špikić je tri dana imao temperaturu – zaključio je Jakirović.

Mario Kovačević, trener Varaždina, podijelio je neka svoja razmišljanja uoči današnjeg susreta.

– Dolazi nam najteži, a opet s druge strane najljepši protivnik, stadion će sigurno biti dobro ispunjen i atmosfera će biti dobra, kao što je to uvijek kod nas u Varaždinu kada dolazi Dinamo. Na nama je da odigramo dobro, vjerujem da i hoćemo, dobro se pripremamo. Jedva čekamo početak utakmice da damo sve od sebe. Igramo pred svojom publikom i sve ćemo učiniti da dođemo do pozitivnog rezultata. Dinamo je za svakoga najveći motiv, moramo igrati jednu pravu utakmicu, a oni neka nastave svoj pozitivan niz poslije naše utakmice – kazao je Kovačević.

Igor Postonjski, kapetan Varaždina, dodao je:

– Ovo je ispit karaktera za sve nas. U iduće tri utakmice dolaze nam najbolje tri momčadi u HNL-u i tu ćemo vidjeti našu pravu vrijednost. Imamo kvalitetu pofajtati se sa svakim...