Hrvatske rukometašice u čudnoj utakmici izgubile od Španjolske i ostale bez Svjetskog prvenstva

Hrvatske rukometašice nisu se uspjele plasirati na Svjetsko prvenstvo koje će se krajem godine održati u Njemačkoj i Nizozemskoj, u nedjelju su u uzvratnom susretu kvalifikacija u Algeciraju Španjolke bile bolje sa 23-17 (9-7). Španjolska je povela 1-0, a nakon promašaja Prkačin, izgubljene lopte Milosavljević i promašaja sedmerca Milosavljević, Hrvatska u petoj minuti susreta izjednačuje zahvaljujući pogotku Birtić. Nakon toga, uslijedio je šok za hrvatsku reprezentaciju jer se ozlijedila kapetanica Katarina Ježić koja je šepajući napustila teren.

No, u nastavku Hrvatska igra odličnu obranu, vratarica Lucija Bešen je obranila tri udarca zaredom. Ali i Španjolke su dobre u obrani, dok su napadi loši s obje strane što pokazuje i rezultat koji je nakon 15 minuta igre 2-2. Onda u su su za Hrvatsku suđena dva isključenja što Španjolke iskorištavaju i zabijaju dva gola te nakon 20 minuta imaju tri gola razlike 5-2. Na odmor se odlazi kod rezultata 9-7. Drugo poluvrijeme počinje loše za Hrvatsku, u prvih pet minuta je primila pet golova. Španjolke razliku održavaju do kraja poluvremena, a najviše problema hrvatskim rukometašicama stvara So Delgado Pinto koja na kraju utakmice ima stopostotni učinak 6/6. Po tri gola za Španjolke su zabile Paula Arcos Poveda i Alicia Fernandez Fraga.

Najefikasnije kod Hrvatske s po tri gola su bile Klara Birtić i Tina Barišić, dok su Dejana Milosavljević i Katarina Pavlović zabile po dva. Lucija Bešen je skupila 15 obrana. Hrvatska tako nije iskoristila prednost od jednog gola koju je donijela iz prvog susreta doigravanja u Koprivnici gdje je pobijedila Španjolsku sa 27-26.

Hrvatska je do sada na svjetskim prvenstvima sudjelovala osam puta, a najbolji rezultat je ostvarila 1997. u Njemačkoj zauzevši šestu poziciju. Svjetsko prvenstvo rukometašica na rasporedu je od 26. studenog do 14. prosinca ove godine u Njemačkoj i Nizozemskoj. Nastupit će 32 reprezentacije, a do sada je plasman osiguralo 19 reprezentacija. Naslov će braniti Francuskinje koje su u finalu u Herningu 2023. pobijedile Norvešku.