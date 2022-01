Hrvatska sjajno otvorila Euro, izbornik Mavrović kaže: Ne bojimo se ni moćnih Rusa!

Malonogometna Europa ovih je dana ponajviše pričala o raboni, odnosno, prvom pogotku Mateja Horvata za našu futsal reprezentaciju koja je na otvaranju Europskog prvenstva u Nizozemskoj s 3:1 svladala Poljsku.

– Jako mi je drago da sam zabio taj pogodak i tako pomogao pobijediti, da dobro otvorimo turnir. Zabio sam već nekoliko pogodaka tako, ali ne na Europskom prvenstvu – kazao je Horvat i dodao:

Rusija favorit

– Mislim da smo odigrali jako dobro prvo poluvrijeme, nakon uvodnih pet ili šest minuta treme. U drugom poluvremenu kao da smo se zadovoljili rezultatom 3:1 i nismo zadovoljni kako smo ga odigrali, no najvažnije je da smo odigrali dobru obranu i izvukli se. Sada se okrećemo utakmici protiv Rusije. Ne može se reći da netko nekoga lako pobjeđuje. Rusija je favorit skupine, ima vrhunske igrače.

Za Hrvatsku su još zabili Sekulić (14.) i Jelovčić (17.).

– Čestitke našim igračima. Bila je to jako teška, iscrpljujuća utakmica. Prvo smo poluvrijeme odigrali jako dobro uz fantastičan pogodak Horvata, no moramo priznati da nam se Poljska u drugom poluvremenu nametnula i stvorila puno šansi. To je mentalni pad u igri na čemu moramo poraditi s obzirom na to da nas čeka prvi favorit skupine, Rusija. Bilo je jako bitno osvojiti tri boda, sada smo 'živi' do kraja natjecanja po skupinama i utakmice sa Slovačkom – rekao je hrvatski izbornik Marinko Mavrović.

Hrvatska će u sljedećem kolu imati najveći ispit kada će u utorak (17.30 sati) snage odmjeriti s Rusijom.

– Rusija je favorit, jedan od favorita za osvajanje prvenstva. Ali, nećemo se predati, proširit ćemo rotaciju jer imamo problema s Novakom i njegovom ozljedom. Vidjet ćemo kakvo mu je stanje. Imamo igrače koji mogu zamijeniti one koji neće moći, izaći ćemo sa željom pobijediti, uz dužno poštovanje Rusiji. Međutim, dok postoji šansa, zašto ne pokušati biti prvi u skupini? Poraslo nam je samopouzdanje i pokušat ćemo biti sve bolji iz utakmice u utakmicu – istaknuo je naš izbornik.

Antonio Sekulić strijelac je drugog našeg pogotka. Bio mu je to poklon za 23. rođendan...

– Kad smo izborili nastup na Europskom prvenstvu i kad sam vidio datume odigravanja utakmica, prva želja mi je bila da budem tu kad mi je rođendan. I eto, želja mi se ostvarila. Uz to, još i moj gol i pobjeda nad Poljskom… Nije se moglo bolje poklopiti. To mi je stvarno najljepši dar za rođendan. Poruke su stizale s raznih strana, svi su čestitali na rođendanu i još više na golu protiv Poljaka. Međutim, najbitnije je ipak da smo osvojili tri važna boda – kazao je Sekulić i dodao:

– Vidjelo se da se na početku utakmice kod nas osjetila pozitivna trema i da nismo baš najbolje ušli u utakmicu, ali Horvat i Luketin su nas svojim odličnim potezima podigli u tom dijelu igre. Poslije vodećeg pogotka zaigrali smo opuštenije i do kraja prvog dijela bili puno bolji protivnik. U drugom dijelu smo se nesvjesno povukli, ali rezultat je sve vrijeme bio na našoj strani. Uspjeli smo obraniti vodstvo iz prvog poluvremena i pobijedili, što je najvažnije.

Osvrnuo se i na sraz s Rusima.

– Prvi cilj smo ostvarili, pobijedili smo Poljsku i sad se s Rusijom idemo potući za 1. mjesto u skupini, čime bismo izbjegli Španjolce u četvrtfinalu.

Portugalci brane naslov

Inače, branitelj naslova europskog prvaka su Portugalci koji su prije četiri godine osvojili svoj prvi veliki trofej. Samo četiri reprezentacije do sada su u povijesti osvajale naslov najbolje momčadi Starog kontinenta. Najuspješniji su Španjolci sa sedam naslova, Talijani imaju dva, a Portugalci i Rusi po jedan. Portugalci su ove godine turnir započeli 4:2 pobjedom nad Srbijom. Spomenimo i najveće iznenađenje prvog kola u kojem su Talijani remizirali (3:3) s Finskom. Inače, finski izbornik je naš malonogometni stručnjak Mićo Martić koji još uvijek drži rekord kao najstariji igrač koji je zabio pogodak na Europskom prvenstvu. Bilo je to 2001. godine protiv Poljske, a Martić je zabio s 36 godina i 364 dana!