Tko je ljepotica koja od NBA legende traži 30.000 dolara mjesečno: 'Ne radim to zbog drame, već zbog odgovornosti'

Ime Princess Santiago odjeknulo je medijskim prostorom nakon što je u siječnju 2026. godine podnijela tužbu za utvrđivanje očinstva protiv Paula Piercea, legendarnog košarkaša i prvaka NBA lige s Boston Celticsima. Santiago tvrdi da je Pierce otac njezinog djeteta te je na sudu zatražila provođenje DNK testa kako bi potvrdila njihovu vezu, čime je bivšeg sportaša ponovno gurnula pod svjetla reflektora, ali ovoga puta iz potpuno drugačijih razloga od onih na koje je navikao. Ovaj pravni postupak nije samo borba za priznanje očinstva, već i za golemu financijsku potporu koja bi, ako bude odobrena, mogla predstavljati značajan teret čak i za nekoga tko je tijekom karijere zaradio stotine milijuna dolara.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao portal TMZ Sports, Santiago je 6. veljače na svijet donijela dječaka kojem je dala ime King Rafael Santiago Pierce. Njezini zahtjevi su precizni i financijski vrlo konkretni. Od suda traži da joj se dodijeli isključivo pravno i fizičko skrbništvo nad sinom, uz pravo na posjete za Piercea. Uz to, zahtijeva i mjesečnu alimentaciju u iznosu od 29.811 dolara, što je gotovo 30.000 dolara svakog mjeseca. Na popis je dodala i zahtjev da Pierce pokrije troškove njezinog odvjetnika u iznosu od 100.000 dolara te polovicu svih medicinskih troškova vezanih uz trudnoću, porod i postporođajni oporavak, što je procijenila na dodatnih 18.846 dolara. Ovi iznosi temelje se na Pierceovom procijenjenom bogatstvu i životnom stilu koji je vodio tijekom i nakon karijere.

Unatoč optužbama koje bi mnogi mogli protumačiti kao pokušaj medijske eksponiranosti, Princess Santiago u svojim izjavama tvrdi suprotno.

- Ne radi se o drami ili traženju pažnje, već o preuzimanju odgovornosti i činjenju onoga što je ispravno za moga sina. Podnijela sam zahtjev za utvrđivanje očinstva nakon višestrukih pokušaja da ovo riješimo privatno. Paul Pierce je otac mog sina Kinga i ja jednostavno tražim test očinstva kako bi se istina potvrdila - rekla je.

Do ove pravne bitke, Princess Santiago živjela je relativno povučenim životom, daleko od sportskih medija. Riječ je o filipinskoj glumici, modelu i bivšoj misici koja je 2018. godine ponijela titulu Miss Multinational Philippines. Danas živi u Los Angelesu, gdje radi kao uspješna producentica i direktorica evenata, a navodno je u prošlosti surađivala i s drugim poznatim NBA imenima. Na svom Instagram profilu redovito je dijelila fotografije svoje trudnoće.

S druge strane, Paul Pierce, član Košarkaške kuće slavnih i MVP finala 2008. godine, za sada se nije javno oglasio o optužbama. Njegov odvjetnik također je odbio dati komentar medijima, ostavljajući javnost da nagađa o njegovoj ulozi u cijeloj priči. Pierce, poznat pod nadimkom "The Truth" (Istina), iza sebe ima 19-godišnju NBA karijeru, većinom provedenu u Boston Celticsima, s kojima je osvojio naslov prvaka. Iz braka s Julie Landrum, od koje se razveo 2023. godine nakon 13 godina zajedničkog života, ima troje djece. Ova tužba samo je posljednja u nizu kontroverzi koje su obilježile njegov život nakon završetka igračke karijere.

Obrazloženje za vrtoglavi iznos alimentacije Santiago temelji na Pierceovom ogromnom bogatstvu. U sudskim dokumentima navodi se da je tijekom karijere samo od NBA plaća zaradio između 195 i 203 milijuna dolara. Njezin pravni tim ističe i Pierceove javne izjave u kojima se hvalio kako je od sponzorskih ugovora zarađivao dovoljno da mu plaća iz kluba nije bila potrebna za pokrivanje troškova života, uključujući i "velikodušne izdatke za obitelj i romantične partnerice". Upravo te riječi sada se koriste kao argument zašto bi traženi iznos alimentacije trebao biti odobren, jer se smatra da on odražava životni standard koji bi dijete imalo da odrasta s ocem takvog imovinskog statusa.

Ovaj slučaj samo je vrh sante leda problema koji prate Piercea posljednjih godina. U listopadu prošle godine optužen je za vožnju pod utjecajem alkohola nakon što ga je policija pronašla kako spava za volanom svog automobila usred prometne gužve na autocesti u Los Angelesu. Na društvenim mrežama pokušao se opravdati tvrdeći da je bio "star i umoran", no policija je izvijestila da je pokazivao znakove alkoholiziranosti. Pierce se na sudu izjasnio da nije kriv. Ovaj incident dodatno je narušio njegovu reputaciju, koja je već bila poljuljana.

Njegova medijska karijera također je doživjela krah. Godine 2021. dobio je otkaz na ESPN-u nakon što je na Instagramu uživo prenosio kućnu zabavu na kojoj je igrao poker u društvu oskudno odjevenih žena, konzumirajući pritom alkohol i marihuanu. Kasnije je dobio novu priliku na kanalu FS1, no emisije u kojima je sudjelovao ubrzo su ukinute.