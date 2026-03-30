SIJEVALE SU ŠAKE

VIDEO Kruži snimka kaosa u Zenici, košarkašice se potukle nakon utakmice, vidi se i cipelarenje

Screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
30.03.2026.
u 08:33

Gradski derbi košarkašica Jumpera i Zenice, odigran u sklopu prvenstva BiH, dobio je sramotan epilog. Umjesto sportskog pozdrava, utakmica je završila općom tučnjavom koja je zasjenila sve što se događalo na terenu

Utakmica 22. kola prvenstva Bosne i Hercegovine, odigrana u subotu u zeničkoj Areni "Husejin Smajlović", trebala je biti tek formalnost. Domaća ekipa Jumper Taurusa opravdala je ulogu favorita i uvjerljivo svladala gradskog rivala OKK Zenicu rezultatom 89:66. Iako susret nije imao veći rezultatski značaj, jer je Jumper već osigurao doigravanje, a Zenica opstanak u svojoj debitantskoj sezoni, tenzije su na kraju kulminirale na najgori mogući način.

Sve se dogodilo nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Igračice su se okupile na centru terena radi uobičajenog pozdrava, no umjesto rukovanja, izbila je žestoka svađa. Navodno je verbalni sukob između pojedinih igračica bio okidač koji je pokrenuo lavinu nasilja te je u samo nekoliko sekundi situacija eskalirala u masovni fizički obračun u koji se uključila većina košarkašica.

Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama vide se šokantne scene u kojima sudjeluje velik broj igračica obje momčadi. U općem metežu jedna je košarkašica oborena na pod, nakon čega ju je nekoliko suparnica brutalno udaralo nogama, što se u žargonu naziva cipelarenjem. Cijeli incident, koji je trajao svega nekoliko sekundi, prekinut je tek brzom reakcijom zaštitara i članova stručnih stožera koji su utrčali na parket kako bi razdvojili zaraćene strane.

Nemili događaji bacili su veliku mrlju na inače uspješnu sezonu za oba kluba. Jumper je regularni dio sezone završio na drugom mjestu, dok je Zenica u svojoj prvoj sezoni u elitnom rangu osigurala sedmu poziciju. Sada se, umjesto o sportskim uspjesima, priča isključivo o nesportskom ponašanju i očekuju se oštre kazne Košarkaškog saveza BiH. Zbog svega, sportski dio priče pao je u drugi plan, pa tako i učinak najboljih igračica: Taniye Gordon (21 poen) kod Jumpera i Amine Smake (20 poena) u redovima Zenice.

