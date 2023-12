Hrvatska se okupila uoči Eura u Zagrebu i Dubrovniku: Prvenstveni cilj je medalja

Hrvatska vaterpolska reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči nadolazećeg Europskog prvenstva. U subotu su hrvatski reprezentativci odradili prvu trening na bazenu Mladosti uz Savu, na početku priprema za Europsko prvenstvo koje će se održati u Dubrovniku i Zagrebu od 4. do 16. siječnja 2024. Barakude na tom prvenstvu brane naslov osvojen u Splitu 2022.

“Prva dva dana ćemo imati više rasplivavanje, relaksirajuće treninge jer je igračima nužno da se barem malo odmore, predahnu. Još do prije koji dan su igrali u svojim klubovima u europskim natjecanjima ili finala kupova”, rekao je izbornik Ivica Tucak za stranicu Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Ništa se ne prepušta slučaju, pa će se Tucak, stožer i svih 20 igrača cijepiti protiv gripe.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

“Za svaki slučaj, sezona je prehlada i gripa, mi smo u velikom naporu i mislim da je to pametno i odgovorno. Zatim ću iskoristiti prva dva dana zagrebačkih priprema za nešto što smo radili i u Dubrovniku na prijašnjem okupljanju, razgovor s igračima, s mnogima pojedinačno. Moram pojasniti igračima što trebaju činiti, što od njih očekujem ja, reprezentacija, jer neki u svojim klubovima igraju druge pozicije. Od ponedjeljka krećemo s radom punog intenziteta. Nemamo puno vremena, što osobno ne volim. Volim imati temeljite pripreme, nešto dugotrajnije, razgovarati do u detalje sa svakim igračem, no na kratkoću priprema nismo mogli utjecati uslijed kalendara koji je takav. Ne samo nama, već i drugim reprezentacijama”, kaže izbornik.

S obzirom na to da Hrvatska brani europski naslov, Tucak ne krije da mu je cilj nova medalja. Kojeg sjaja? Teško je to prognozirati, ali Hrvatska uvijek teži zlatu.

“U olimpijskoj godini temeljno je pravilo – plasirati se što prije na Igre. No, prije samog plasmana na olimpijske igre treba razmišljati o tomu da se osvoji medalja. Pa, ako nas ta medalja odvede do Pariza, još bolje. Može nas i bronca odvesti na Igre, može nas i srebro. Samim tim ćemo onda ostvariti i olimpijski cilj, ali velim, po meni je prvenstveni cilj na Europskom prvenstvu koje igramo još k tomu u Hrvatskoj, medalja”, podvlači Tucak.

Osjeća se u njegovom tonu koliko bi mu značilo novo odličje oko vrata. Ističe kako igranje pred domaćom publikom može i treba biti samo dodatni poticaj, a nikako pritisak koji koči.

“Veselim se da ćemo igrati doma, da ćemo imati vjerujem fantastičnu podršku, vjetar u leđa. Ne treba to biti nikakav pritisak, već poticaj. To ću igračima prenijeti. Motiv da daš zadnji atom snage, maksimum sebe u svakoj utakmici.”

Tu je i iskustvo igranja u Splitu u krcatoj Spaladium Areni. Ovaj put tako grandioznog zdanja neće biti, ali nema veze.

“Imamo iskustvo Splita, iskustvo koje nije bilo prije deset, niti 20 godina, nego prije niti godinu i pol dana. U sportu ako postoji sjećanje, osobno držim da sport nema sjećanja, ali ako ono postoji, onda ga treba sada evocirati na prisjećanje kako je to bilo tada u Splitu lijepo, kako nas je publika ‘nosila’. Jasno, nije moguće ponoviti krcatu Spaladium Arenu jer jednostavno, sada ćemo igrati pred manjim auditorijem, ali ne mora značiti manje srčanim, bučnim”, zaključit će Ivica Tucak.

Reprezentacija će se u Zagrebu pripremati do 23. prosinca, potom će za božićne blagdane imati kratak predah i onda se vraćaju u akciju 26. prosinca. Od 28. do 30. prosinca trenirat će u Beogradu s reprezentacijom Srbije s kojom će odigrati i prijateljski susret (29.12. u 20 sati).

Zadnja dva dana ove godine igrači će dobiti odmor, a prvog dana 2024. odlaze u Dubrovnik gdje će igrati utakmice skupine prvog kruga protiv Španjolske (4.1.), Francuske (6.1.) i Crne Gore (8.1).