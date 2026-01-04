Hrvatska bolja od Francuske na turniru u Zagrebu

Hrvatska ženska seniorska vaterpolo reprezentacija uvjerljivom je pobjedom otvorila turnir u Zagrebu.
U prvom je susretu Hrvatska svladala Francusku s čak 8 golova razlike (17:9), te su time naznačile jako dobru formu na začetku priprema za Europsko prvenstvo u portugalskom Funchalu, a koje počinje 26. siječnja ili dan nakon završetka muškog EP u Beogradu.
Već nakon prve četvrtine bilo je 5:1 za naše djevojke, a trend postizanja po 5 pogodaka po četvrtini nastavljen je i u drugoj odnosno trećoj četvrtini nakon koje je Hrvatska imala velikih 15:6.
Sljedeću utakmicu naše djevojke na turniru igraju u ponedjeljak (5. siječnja) s početkom ponovo u 18.30 sati, a suparnik će biti reprezentacija Velike Britanije.
