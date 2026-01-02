Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
Barakude hvataju zalet

Vaterpolisti se okupili u Dubrovniku radi završnih priprema za Prvensto Europe

REUTERS
Autor
Dražen Brajdić
02.01.2026.
u 20:22

Završni popis o 15 igrača izbornik Ivica Tucak odredit će u ponedjeljak na dan posljednje pripremne utakmice koja će, protiv Crne Gore, biti odigrana u Budvi

Nakon kraćeg predaha tijekom Silvestrova i Nove godine, a imali su jedan takav i za vrijeme Božićnih blagdana, najbolji hrvatski vaterpolisti okupili su se u Dubrovniku kako bi započeli završne pripreme za Prvenstvo Europe u Beogradu. A ondje će prvu utakmicu, protiv Slovenije, igrati 11. siječnja.

U Dubrovniku se već neko vrijeme sprema i francuska reprezentacija predvođena hrvatskim stručnjakom (inače trenerom Juga Vjekoslavom Kobešćakom) a naša nacionalna vrsta će već u subotu put Budve gdje će sparirati s crnogorskom reprezentacijom. A te dvije selekcije u ponedjeljak u 18 sati odigrat će i međusobnu službenu utakmicu.

A prije te utakmice hrvatski izbornik Ivica Tucak skratit će popis igrača s 19 na onih 15 koji će put Beograda.

- Ozljeda nema, svi su zdravi. Prošli smo teško razdoblje s gripom koja nas je pokosila na početku priprema i ako je to sve bit će dobro. Rekao bih da imam još dvije dvojbe.

Prije Božićnih blagdana barakude su nastupile u Rotterdamu na turniru kojeg su i osvojile i to visokom pobjedom nad Mađarskom (13:7).

- Moram reći da nam je taj turnir jako dobro došao. Odigrali smo tri utakmice, po gradaciji od najslabije do najjače, a takvo što nas čeka i u skupini prvog kruga natjecanja na Prvenstvu Europe - kazao je Tucak koji je sedmi trener na čelu hrvatske reprezentacije.

Otkako je Hrvatska samostalna, vaterpolisti su osvojili šest medalja na kontinentalnim smotrama - dva zlata (u Zagrebu 2010. i Splitu 2022.), tri srebra i jednu broncu. A kako se na dva beogradska Prvenstva Europe (2006. i 2016.) nismo izborili za utakmice koje donose odličja eto prilike da se ta negativna tradicija anulira.

Ključne riječi
prvenstvo Europe barakude Ivica Tucak Vaterpolo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!