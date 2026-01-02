Vaterpolisti se okupili u Dubrovniku radi završnih priprema za Prvensto Europe

Nakon kraćeg predaha tijekom Silvestrova i Nove godine, a imali su jedan takav i za vrijeme Božićnih blagdana, najbolji hrvatski vaterpolisti okupili su se u Dubrovniku kako bi započeli završne pripreme za Prvenstvo Europe u Beogradu. A ondje će prvu utakmicu, protiv Slovenije, igrati 11. siječnja.

U Dubrovniku se već neko vrijeme sprema i francuska reprezentacija predvođena hrvatskim stručnjakom (inače trenerom Juga Vjekoslavom Kobešćakom) a naša nacionalna vrsta će već u subotu put Budve gdje će sparirati s crnogorskom reprezentacijom. A te dvije selekcije u ponedjeljak u 18 sati odigrat će i međusobnu službenu utakmicu.

A prije te utakmice hrvatski izbornik Ivica Tucak skratit će popis igrača s 19 na onih 15 koji će put Beograda.

- Ozljeda nema, svi su zdravi. Prošli smo teško razdoblje s gripom koja nas je pokosila na početku priprema i ako je to sve bit će dobro. Rekao bih da imam još dvije dvojbe.

Prije Božićnih blagdana barakude su nastupile u Rotterdamu na turniru kojeg su i osvojile i to visokom pobjedom nad Mađarskom (13:7).

- Moram reći da nam je taj turnir jako dobro došao. Odigrali smo tri utakmice, po gradaciji od najslabije do najjače, a takvo što nas čeka i u skupini prvog kruga natjecanja na Prvenstvu Europe - kazao je Tucak koji je sedmi trener na čelu hrvatske reprezentacije.

Otkako je Hrvatska samostalna, vaterpolisti su osvojili šest medalja na kontinentalnim smotrama - dva zlata (u Zagrebu 2010. i Splitu 2022.), tri srebra i jednu broncu. A kako se na dva beogradska Prvenstva Europe (2006. i 2016.) nismo izborili za utakmice koje donose odličja eto prilike da se ta negativna tradicija anulira.